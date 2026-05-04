Renunță Barcelona la omul lui Chivu? Anunțul făcut de catalani după ce Inter a luat titlul

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 10:58

Alessandro Bastoni are contract cu Inter până în 2028 / Getty Images

Inter Milano este campioana Italiei! Victoria în fața celor de la Parma a asigurat matematic scudetto cu numărul 21 din istoria clubului.

Sport de Catalunya scrie astăzi că oficialii clubului FC Barcelona sunt dezamăgiți de Bastoni și anturajul său.

Bastoni, principala țintă pentru Barcelona

Cei de la Barcelona vor să-l transfere în această vară pe Bastoni, însă încep să aibă semne de întrebare, scriu catalanii. Asta pentru că ei consideră că Bastoni și anturajul său nu au făcut suficientă presiune pentru a scădea prețul cerut de Inter.

Deși Bastoni este prioritatea Barcelonei pentru postul de fundaș central, liderul din La Liga nu dorește să plătească un preț considerat exagerat. Pentru asta, i-au transmis lui Bastoni să exprime mai clar intenția de a ajunge pe Camp Nou în condițiile în care și-a dat acordul de principiu pentru transfer.

Însă Bastoni nu a făcut acest pas, iar cei de la Barcelona se tem că se va răzgândi. Speranța catalanilor este ca Bastoni să pună presiune de acum, după ce titlul a fost câștigat de Inter. În schimb, oficialii noii campioane a Italiei spun răspicat că nu își doresc ca Bastoni să plece.

„Nu am primit nicio ofertă pentru Bastoni. Este un jucător foarte valoros pentru Inter și pentru Italia, un fotbalist puternic, incredibil, și vrem să rămână” a spus directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio, după partida cu Parma.

