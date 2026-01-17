Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă” - Antena Sport

Închide meniul
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă”

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 19:02

Cristi Chivu, la Inter / Profimedia

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe Udinese, în etapa a 21-a din Serie A. Formația antrenorului român și-a mărit avansul la șase puncte în fruntea clasamentului, cel puțin până la meciul de duminică al rivalei AC Milan.  

 După victoria la limită cu Udinese, Cristi Chivu a început să râdă la interviu atunci când a fost întrebat despre apetitul ofensiv al fundașului său, Yann Bisseck. Românul a oferit un răspuns savuros: „Începe să înțeleagă care e rolul lui”, a spus Chivu. 

 Reacția lui Cristi Chivu, după Udinese – Inter 0-1 

 Totodată, Cristi Chivu și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută, mărturisind că jocul lui Inter depinde foarte mult de forma în care se află cei patru atacanți ai săi, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, Pio Esposito și Lautaro Martinez. 

 „Am patru atacanți care fac o treabă bună, pun totul la dispoziția grupului și își trăiesc viața de zi cu zi cu angajament și responsabilitate. Jocul nostru depinde de ceea ce fac ei și toți patru se descurcă bine.  

 (Akanji în fața apărării e o soluție care se poate repeta?) A mai făcut asta și cu Genoa pentru câteva minute. Cu siguranță, e o soluție pentru momentele în care adversarul trimite mingi lungi și ne ajută să ne adaptăm din punct de vedere fizic. Toată echipa face o treabă bună, de la mijlocul terenului, până în defensivă. E o dorință grozavă să ne menținem pe drumul nostru. Trebuie să continuăm sezonul care nu este deloc rău. 

 (Bisseck a aplicat în glumă pentru postul de mijlocaș ofensiv?) Deci începe să înțeleagă care este rolul lui și se apără mai bine (n.r. râde).  

 (N.r. Inter e mult mai agresivă pe teren) Cred că băieții arată dorință și muncă pe teren. Nu e niciodată ușor să schimbi anumite obiceiuri. Totul începe de la intensitate, de la fundașii cu curaj care ridică linia, și mijlocașii care fac jocul. Băieții muncesc zi de zi, avem puțin timp la dispoziție și pentru a vizualiza. În felicit pe toți”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com, după Udinese – Inter 0-1. 

