Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: "A transferat aceste concepte" - Antena Sport

Cristi Chivu se află pe primul loc cu Inter, după 11 etape disputate în acest sezon din Serie A. Echipa antrenorului român este la egalitate de puncte cu AS Roma şi este lăudată din toate părţile.
Jocul lui Inter i-a făcut pe jurnaliştii italieni să analizeze foarte bine deciziile luate de Cristi Chivu de la preluarea echipei vara aceasta, iar una dintre concluzii este legată de pasiunea antrenorului român pentru fotbalul american.
NFL, sursă de inspiraţie pentru Cristi Chivu
Cristi Chivu obişnuieşte în fiecare weekend, atunci când Inter nu joacă duminică seara, să se relaxeze urmărind meciuri din NFL. Se pare că fostul căpitan al naţionalei României a preluat mai multe idei din sportul de peste ocean, este concluzia jurnaliştilor de la Corriere dello Sport.
Italienii vorbesc despre presiunea pe care apărarea o poate pune pe atacul echipei adverse, lucru crucial în fotbalul american, mai ales dacă vorbim despre presiunea pusă pe quarterback, cel care trebuie protejat în permanenţă de coechipierii săi. În cazul în care fundaşii ajung la acesta şi îl deposedează, atacul adversarilor se încheie.
Această paralelă a fost făcută de italieni, în condiţiile în care pressingul lui Inter, dar şi contraatacurile rapide, sunt elemente pe care se bazează foarte mult jocul echipei la începutul acestui sezon, de la venirea lui Chivu. Această tactică pare că aduce multe beneficii, dar vine şi cu riscurile de vigoare, existând posibilitatea ca echipa să rămână expusă.
Mr. Chivu 🧠#InterLazio 1-0 pic.twitter.com/LQ1lIxkKf7
— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 9, 2025
Cristi Chivu: “E un lucru la care am lucrat încă de la început”
Recuperările au crescut sezonul acesta, în mod special în zona de atac, au descoperit italienii, lucru care confirmă faptul că echipa lui Inter caută să reintre în posesie cât mai repede după ce se pierde mingea.
Mai mult, faulturile nu mai reprezintă o problemă atât de mare, aşa cum se întâmpla în perioada în care Simone Inzaghi era antrenor. În momentul în care se primea cartonaş galben, jucătorul respectiv era schimbat. În victoria cu Lazio, Inter a primit trei cartonaşe galbene, în condiţiile în care a faultat de 26 de ori. Cele 26 de faulturi s-au petrecut pentru că aşa a vrut antrenorul român. “E un lucru la care am lucrat încă de la începutul sezonului. Schimbarea atitudinii atunci când nu eşti în posesie”, a recunoscut şi Cristi Chivu.
Pentru Inter, după pauza internaţională, urmează derby-ul cu AC Milan, după care va merge la Madrid, pentru meciul cu Atletico, din UEFA Champions League.
