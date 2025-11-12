Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: "A transferat aceste concepte" - Antena Sport

Cristi Chivu se află pe primul loc cu Inter, după 11 etape disputate în acest sezon din Serie A. Echipa antrenorului român este la egalitate de puncte cu AS Roma şi este lăudată din toate părţile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul lui Inter i-a făcut pe jurnaliştii italieni să analizeze foarte bine deciziile luate de Cristi Chivu de la preluarea echipei vara aceasta, iar una dintre concluzii este legată de pasiunea antrenorului român pentru fotbalul american.

NFL, sursă de inspiraţie pentru Cristi Chivu

Cristi Chivu obişnuieşte în fiecare weekend, atunci când Inter nu joacă duminică seara, să se relaxeze urmărind meciuri din NFL. Se pare că fostul căpitan al naţionalei României a preluat mai multe idei din sportul de peste ocean, este concluzia jurnaliştilor de la Corriere dello Sport.

Italienii vorbesc despre presiunea pe care apărarea o poate pune pe atacul echipei adverse, lucru crucial în fotbalul american, mai ales dacă vorbim despre presiunea pusă pe quarterback, cel care trebuie protejat în permanenţă de coechipierii săi. În cazul în care fundaşii ajung la acesta şi îl deposedează, atacul adversarilor se încheie.

Această paralelă a fost făcută de italieni, în condiţiile în care pressingul lui Inter, dar şi contraatacurile rapide, sunt elemente pe care se bazează foarte mult jocul echipei la începutul acestui sezon, de la venirea lui Chivu. Această tactică pare că aduce multe beneficii, dar vine şi cu riscurile de vigoare, existând posibilitatea ca echipa să rămână expusă.