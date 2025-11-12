Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: "A transferat aceste concepte" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: “A transferat aceste concepte”

Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: “A transferat aceste concepte”

Publicat: 12 noiembrie 2025, 10:22

Comentarii
Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: A transferat aceste concepte

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu se află pe primul loc cu Inter, după 11 etape disputate în acest sezon din Serie A. Echipa antrenorului român este la egalitate de puncte cu AS Roma şi este lăudată din toate părţile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul lui Inter i-a făcut pe jurnaliştii italieni să analizeze foarte bine deciziile luate de Cristi Chivu de la preluarea echipei vara aceasta, iar una dintre concluzii este legată de pasiunea antrenorului român pentru fotbalul american.

NFL, sursă de inspiraţie pentru Cristi Chivu

Cristi Chivu obişnuieşte în fiecare weekend, atunci când Inter nu joacă duminică seara, să se relaxeze urmărind meciuri din NFL. Se pare că fostul căpitan al naţionalei României a preluat mai multe idei din sportul de peste ocean, este concluzia jurnaliştilor de la Corriere dello Sport.

Italienii vorbesc despre presiunea pe care apărarea o poate pune pe atacul echipei adverse, lucru crucial în fotbalul american, mai ales dacă vorbim despre presiunea pusă pe quarterback, cel care trebuie protejat în permanenţă de coechipierii săi. În cazul în care fundaşii ajung la acesta şi îl deposedează, atacul adversarilor se încheie.

Această paralelă a fost făcută de italieni, în condiţiile în care pressingul lui Inter, dar şi contraatacurile rapide, sunt elemente pe care se bazează foarte mult jocul echipei la începutul acestui sezon, de la venirea lui Chivu. Această tactică pare că aduce multe beneficii, dar vine şi cu riscurile de vigoare, existând posibilitatea ca echipa să rămână expusă.

Reclamă
Reclamă

Cristi Chivu: “E un lucru la care am lucrat încă de la început”

Recuperările au crescut sezonul acesta, în mod special în zona de atac, au descoperit italienii, lucru care confirmă faptul că echipa lui Inter caută să reintre în posesie cât mai repede după ce se pierde mingea.

Mai mult, faulturile nu mai reprezintă o problemă atât de mare, aşa cum se întâmpla în perioada în care Simone Inzaghi era antrenor. În momentul în care se primea cartonaş galben, jucătorul respectiv era schimbat. În victoria cu Lazio, Inter a primit trei cartonaşe galbene, în condiţiile în care a faultat de 26 de ori. Cele 26 de faulturi s-au petrecut pentru că aşa a vrut antrenorul român. “E un lucru la care am lucrat încă de la începutul sezonului. Schimbarea atitudinii atunci când nu eşti în posesie”, a recunoscut şi Cristi Chivu.

57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
Reclamă

Pentru Inter, după pauza internaţională, urmează derby-ul cu AC Milan, după care va merge la Madrid, pentru meciul cu Atletico, din UEFA Champions League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Observator
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
12:29
“Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso
11:46
Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei”
11:38
Oklahoma City Thunder a defilat cu Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator
11:19
Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho
11:14
VideoMomentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta”
10:57
“A plecat trist și supărat”. Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 5 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România