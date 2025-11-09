Inter - Lazio 2-0. Echipa lui Cristi Chivu a urcat pe primul loc în Serie A - Antena Sport

Rayo Vallecano – Real Madrid 0-0

Min. 90 – Partida s-a încheiat. Românul Andrei Raţiu a avut o evoluţie foarte bună.

Min. 43: Andrei Raţiu, intervenţie salvatoare în faţa lui Vinicius! Jucătorul naţionalei a îndepărtat pericolul şi a făcut ulterior un semn către tribune, să încurajeze echipa

Min. 20: Andrei Raţiu, aproape de gol! Şutul lui a fost respins de Courtois

Min. 15: Andrei Raţiu a primit primul cartonaş galben al meciului

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Rayo (4-2-3-1): Batalla – Rațiu, Lejeune, Mendy, Chavarria – Lopez, Ciss – Isi Palazon, Diaz, Garcia – de Frutos

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Guler, Camavinga – Diaz, Bellingham, Vinicius – Mbappe

AZ Alkmaar – PSV Eindhoven 1-5

Au marcat: Mijnans 34 / Mauro Junior 5, Til 11, 28, 89, Veerman J 62

Min. 88 – Dennis Man a fost înlocuit cu Esmir Bajraktarevic. Man a avut o evoluţie bună. De la pasa lui a plecat golul 4, al lui Joey Veerman.

Rayo Vallecano o întâlnește pe Real Madrid pe Campo de Vallecas, într-un meci în care jurnaliștii iberici așteaptă să vadă duelul dintre Andrei Rațiu și Vinicius. La un sfert de oră distanță, AEK Atena, echipa pentru care evoluează Răzvan Marin, are un duel în Superliga Greciei cu penultima clasată, OFI Creta.

Formația mijlocașului român este la patru puncte distanță de liderul ierarhiei, PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu. Fiul selecționerului României are și el un duel tare în această seară contra rivalilor de la Panathinaikos, care sunt pregătiți de Rafa Benitez. Meciul de la Atena va avea loc de la 21:00.

Seara românilor va fi marcată și de duelul dintre AZ Alkmaar și PSV, un meci tare de la 17:45 în care Dennis Man speră să dea un nou gol. Denis Drăguș, colegul din atac al jucătorului de bandă, poate evolua și el astăzi în meciul din Turcia dintre Samsunspor și Eyupspor.

Ultima partidă de astăzi în care e angrenat un “tricolor” este cea dintre Celta Vigo și Barcelona, unde Ionuț Radu poate fi în poarta galicienilor dacă va fi refăcut complet după accidentarea de la degetul mare al mâinii drepte.

Programul complet al românilor în ziua de duminică