Italienii nu s-au ferit de cuvinte! Verdict despre Cristi Chivu. Parma, învinsă pe final de meci - Antena Sport

Cristi Chivu nu a reuşit, momentan, să o salveze pe Parma, din punct de vedere matematic, de la retrogradare. Echipa de pe Ennio Tardini a pierdut, în deplasare, scor 1-2, contra celor de la Empoli, în runda cu numărul 36 în Serie A.

Echipa lui Cristi Chivu a rămas în inferioritate numerică încă din prima repriză, după eliminarea lui Valenti şi a primit gol pe final de meci.

Avertismentul italienilor pentru Cristi Chivu

Echipa lui Cristi Chivu a primit gol de la Anjorin, în minutul 86 şi a pierdut meciul, scor 1-2. Antrenorul român al celor de la Parma a primit nota 5 de la cei de la Tuttomercatoweb. Italienii nu au fost deloc mulţumiţi de modul în care a pregătit tactic partida, dar și pentru ce a schimbat pe parcursul ei. „A încercat să facă tot ce a putut, în special după ce a rămas în inferioritate numerică. Dar a eșuat să ia măcar un punct, iar totul atârnă de un fir de ață în lupta pentru evitarea retrogradării.

De-a lungul acestui sezon au fost mai multe șanse ratate de a lua puncte, iar următoarele două meciuri sunt grele pentru Chivu și echipa lui”, spune sursa citată.

Pentru acest meci Chivu nu a contat pe Dennis Man care e într-o criză de formă evidentă. Tricolorul a fost rezervă neutilizată. În schimb, Valentin Mihăilă este accidentat şi va rămâne în tribune până la finalul sezonului. Pentru cei de la Parma ultimele două meciuri din campionat sunt absolut infernale. Echipa de pe Ennio Tardini mai are de jucat împotriva celor de la Napoli, dar şi cu cei de la Atalanta. În acest moment, Parma se află pe locul 16, cu 32 de puncte. Are 5 puncte peste primul loc retrogradabil, ocupat de către cei de la Lecce, dar ultimii au un meci mai puţin disputat. Deşi a învins-o pe parma, Empoli are 4 puncte mai puţin ca echipa lui Chivu.