Nu Gică Hagi! Nicolae Stanciu le-a dezvăluit celor de la Gazzetta dello Sport cine e modelul său din fotbal - Antena Sport

Nicolae Stanciu a avut parte de un debut de vis la Genoa, marcând un gol superb în meciul din Cupa Italiei contra celor de la L.R. Vicenza. Mijlcoașul a atras și atenția presei din “cizmă”, iar cei de la Gazzetta dello Sport au realizat un interviu alături de el, pe care au decis să îl publice cu o zi înainte de primul meci al “grifonilor” din Serie A.

În cadrul discuției respective, căpitanul naționalei a vorbit despre modelul său din fotbal, despre persoanele alături de care a vorbit înainte să vină pe Luigi Ferraris, dar și despre venirea în Serie A la 32 de ani.

Nicolae Stanciu, interviu amplu în Gazzetta dello Sport despre Genoa

Stanciu a acaparat deja câteva reflectoare după ce a marcat un super-gol la debutul în tricoul lui Genoa. În timpul pregătirii sale pentru primul meci în Serie A, românul a acceptat invitația celor de la Gazzetta dello Sport de a face un interviu, iar cel mai mare cotidian de sport din Italia i-a adresat diverse întrebări, cu precădere despre Genoa.

Când a fost întrebat cine este modelul său în fotbal, Stanciu nu l-a ales pe Gică Hagi. Mijlocașul nu a ales de fapt niciun român și l-a numit pe Ivica Olic, fotbalist trecut pe la Bayern Munchen, Wolfsburg sau CSKA Moscova. Căpitanul naționalei a menționat și de ce se regăsește în jucătorul croat:

“Am debutat ca profesionist la 15 ani, iar Ivica la 16. M-am maturizat rapid. A pus întotdeauna interesele echipei înaintea lui și eu am făcut la fel. Eu nu joc pentru goluri sau pase decisive, doar echipa contează“, a spus Stanciu.