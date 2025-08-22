Nu Gică Hagi! Nicolae Stanciu le-a dezvăluit celor de la Gazzetta dello Sport cine e modelul său din fotbal - Antena Sport

Închide meniul
Nu Gică Hagi! Nicolae Stanciu le-a dezvăluit celor de la Gazzetta dello Sport cine e modelul său din fotbal

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 13:24

Nicolae Stanciu, în timpul unui meci / Profimedia

Nicolae Stanciu a avut parte de un debut de vis la Genoa, marcând un gol superb în meciul din Cupa Italiei contra celor de la L.R. Vicenza. Mijlcoașul a atras și atenția presei din “cizmă”, iar cei de la Gazzetta dello Sport au realizat un interviu alături de el, pe care au decis să îl publice cu o zi înainte de primul meci al “grifonilor” din Serie A.

În cadrul discuției respective, căpitanul naționalei a vorbit despre modelul său din fotbal, despre persoanele alături de care a vorbit înainte să vină pe Luigi Ferraris, dar și despre venirea în Serie A la 32 de ani.

Nicolae Stanciu, interviu amplu în Gazzetta dello Sport despre Genoa

Stanciu a acaparat deja câteva reflectoare după ce a marcat un super-gol la debutul în tricoul lui Genoa. În timpul pregătirii sale pentru primul meci în Serie A, românul a acceptat invitația celor de la Gazzetta dello Sport de a face un interviu, iar cel mai mare cotidian de sport din Italia i-a adresat diverse întrebări, cu precădere despre Genoa.

Când a fost întrebat cine este modelul său în fotbal, Stanciu nu l-a ales pe Gică Hagi. Mijlocașul nu a ales de fapt niciun român și l-a numit pe Ivica Olic, fotbalist trecut pe la Bayern Munchen, Wolfsburg sau CSKA Moscova. Căpitanul naționalei a menționat și de ce se regăsește în jucătorul croat:

Am debutat ca profesionist la 15 ani, iar Ivica la 16. M-am maturizat rapid. A pus întotdeauna interesele echipei înaintea lui și eu am făcut la fel. Eu nu joc pentru goluri sau pase decisive, doar echipa contează“, a spus Stanciu.

Când a fost întrebat despre procesul de a o alege pe Genoa, românul a dezvăluit că a vorbit și cu alți “tricolori” trecuți fie pe la echipa de pe Luigi Ferraris, fie în Serie A: “Am vorbit cu cei ce purtaseră deja acest tricou. Drăgușin, Drăguș și Pușcaș au vorbit foarte bine despre echipă și club. Această părere mi-a fost confirmată de Dennis Man și Răzvan Marin, foști jucători la Parma și Cagliari, care au fost adversari contra Grifonului pe Luigi Ferraris. Toți mi-au spus cât de incredibilă este atmosfera, datorită uneia dintre cele mai pasionale tifoserii din Italia“.

În ceea ce privește venirea sa în Serie A din Arabia Saudită la 32 de ani, Stanciu a mărturisit de ce nu a plecat mai devreme din Asia și s-a arătat dornic să învețe lucruri noi de la Patrick Vieira:

În China, după ce am câștigat titlul (n.r. cu Wuhan Three Towns), nu m-au lăsat să plec. Și, când a fost posibil, singura opțiune pentru mine atunci era Arabia Saudită

Întotdeauna poți crește în fotbal, vârsta nu contează. Cu Vieira învăț concepte pe care nu le-am dezvoltat niciodată cu antrenorii anteriori. Aici, însă, trebuie să-mi îmbunătățesc intensitatea antrenamentului. În Arabia Saudită, din cauza căldurii, ritmul este mai lent“.

