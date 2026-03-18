Jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter a schimbat naționala și va participa la World Cup 2026

Atacantul Ange-Yoan Bonny, fotbalist antrenat de Cristian Chivu la Inter Milano, a ales să joace pentru naţionala Coasta de Fildeș, conform L’Equipe.
După ce a anunţat lotul pentru următoarele meciuri amicale ale Cote d’Ivoire, selecţionerul Emerse Fae a dezvăluit miercuri că a obţinut acordul lui Ange-Yoan Bonny de a juca pentru “elefanţi”.
Ange-Yoan Bonny a ales să reprezinte Coasta de Fildeș
O problemă dentară l-a împiedicat pe Bonny să fie inclus în lotul pentru meciurile cu Coreea de Sud (28 martie) şi Scoţia (31 martie).
“Este de acord să ni se alăture”, a declarat selecţionerul ivorian într-o conferinţă de presă.
Atacantul lui Inter Milano, care a jucat de două ori pentru echipa U21 a Franţei în 2024, ar fi putut fi chiar inclus în lotul anunţat miercuri, dacă nu ar fi existat o problemă de sănătate care l-a descurajat pe Fae să-l convoace.
“În prezent, are o problemă dentară, aşa că am preferat să-l lăsăm la clubul său, astfel încât să-şi poată recăpăta forma fizică completă, să înşire meciurile şi să ni se alăture mai târziu”, a explicat el.
La Cupa Mondială 2026, Coasta de Fildeș a fost repartizată în Grupa E, adversarele sale fiind Ecuador, Germania şi Curacao.
