Jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter a schimbat naționala și va participa la World Cup 2026

Atacantul Ange-Yoan Bonny, fotbalist antrenat de Cristian Chivu la Inter Milano, a ales să joace pentru naţionala Coasta de Fildeș, conform L’Equipe.

După ce a anunţat lotul pentru următoarele meciuri amicale ale Cote d’Ivoire, selecţionerul Emerse Fae a dezvăluit miercuri că a obţinut acordul lui Ange-Yoan Bonny de a juca pentru “elefanţi”.

O problemă dentară l-a împiedicat pe Bonny să fie inclus în lotul pentru meciurile cu Coreea de Sud (28 martie) şi Scoţia (31 martie).

“Este de acord să ni se alăture”, a declarat selecţionerul ivorian într-o conferinţă de presă.