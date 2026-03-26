Lovitură pentru Cristi Chivu la Inter! Transferul de 60 de milioane de euro anunţat de Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu ar putea primi o lovitură puternică pentru sezonul viitor! Alessandro Bastoni (26 de ani) e dorit de Barcelona, iar Gazzetta dello Sport susţine că transferul s-ar putea face la vară.

Barcelona a oferit deja 50 de milioane de euro pentru stopperul care e dorit pe Camp Nou şi pentru calităţile sale tehnice. Gazzetta dello Sport anunţă că clubul lui Chivu vrea 70 de milioane de euro pe fotbalist.

Alessandro Bastoni, la un pas de Barcelona

Sunt totuşi şanse foarte mari pentru o sumă de compromis de 60 de milioane de euro, nerazzurrii fiind dispuşi să îl lase pe Camp Nou, acolo unde fundaşul de 26 de ani şi-ar dori să ajungă cu orice preţ.

Bastoni e cotat la 70 de milioane de euro pe site-urile de specialitate. În acest sezon. el a adunat 35 de meciuri, două goluri şi şase pase de gol pentru echipa lui Chivu.

Manu Kone, dorit de Chivu la Inter

Pe de altă parte, la capitolul sosiri, tehnicianul român a cerut conducerii un jucător anume cu care să-și înceapă campania de transferuri din vară. Numele aflat pe lista lui Chivu este Manu Kone (24 de ani), mijlocașul francez al celor de la AS Roma.