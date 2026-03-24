Președintele Interului, anunț clar după ce Chivu&Co. au ajuns la trei meciuri fără victorie: “Nu caut scuze”

Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, a discutat recent despre criza de formă prin care trece clubul pe care îl conduce. “Nerazzurrii” lui Cristi Chivu au ajuns recent la trei meciuri fără victorie în campionat după egalul cu Fiorentina de pe Artemio Franchi, însă oficialul nu este de părere că situația respectivă trebuie tratată drept o dramă.

Inter le-a permis rivalelor AC Milan și Napoli să se apropie de ea în lupta pentru titlu după ultimele trei etape din Serie A. După ce a pierdut derby-ul cu rivala din oraș, formația lui Cristi Chivu a scos doar două puncte din confruntările cu Atalanta și Fiorentina.

Ce a spus Marotta despre forma slabă a Interului

După cel mai recent rezultat, Giuseppe Marotta a discutat după o ședință organizată de liga din Italia despre forma echipei sale și a recunoscut că echipa trece printr-un moment dificil, punând acest lucru atât pe seama accidentărilor, cât și pe baza oboselii acumulate de fotbaliști până în acest punct al stagiunii. Totuși, președintele de pe Meazza nu crede că ce se întâmplă la Inter poate fi considerat o dramă.

“Suntem într-un moment dificil al sezonului. Mai sunt opt etape și avem un avans de două meciuri. Suntem într-o situație dificilă și trecem printr-un regres, probabil din cauza accidentărilor și oboselii, dar asta e o caracteristică ce se reflectă în adversarii noștri.

Nu sunt aici să caut scuze, ci să reiterez că vom lupta până la final. Nu ne confruntăm cu o dramă psihologică, absolut deloc“, a spus președintele milanezilor, potrivit tuttomercatoweb.com.