Încă o lovitură primită de Liverpool după plecarea lui Salah. Înlocuitorul, declarat „netransferabil”

Liverpool și Mohamed Salah au anunțat marți seară că, după 9 sezoane, Salah va pleca în această vară, fără vreo pretenție financiară din partea clubului. Liverpool îi caută înlocuitor, însă principala țintă este imposibil de adus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bayern l-a declarat „netransferabil” pe Olise

Principala țintă pentru Liverpool, jucătorul în jurul căruia era dispusă să-și construiască o nouă echipă, era Michael Olise, de la Bayern. Însă francezul are contract până în 2029, iar Bayern a decis clar: nu-l va ceda indiferent de suma de transfer.

Într-un interviu cu Christian Falk de la Sky Germania, directorul sportiv Max Eberl a spus că Olise este o parte cheie din viitorul pe termen lung al proiectului și că nu există niciun plan de a accepta o vânzare a jucătorului.

Nu doar Liverpool îl voia pe Olise și era gata să facă o ofertă-record, ci și Real Madrid.

Aduce Liverpool doi jucători de bandă?

Plecarea lui Salah o pune pe Liverpool într-o situație dificilă. Asta pentru că forma lui Cody Gakpo este una îngrijorătoare, astfel că este foarte posibil ca Liverpool să fie nevoită să aducă doi jucători de bandă.