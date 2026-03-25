Încă o lovitură primită de Liverpool după plecarea lui Salah. Înlocuitorul, declarat „netransferabil”

Liverpool și Mohamed Salah au anunțat marți seară că, după 9 sezoane, Salah va pleca în această vară, fără vreo pretenție financiară din partea clubului. Liverpool îi caută înlocuitor, însă principala țintă este imposibil de adus.
Bayern l-a declarat „netransferabil” pe Olise
Principala țintă pentru Liverpool, jucătorul în jurul căruia era dispusă să-și construiască o nouă echipă, era Michael Olise, de la Bayern. Însă francezul are contract până în 2029, iar Bayern a decis clar: nu-l va ceda indiferent de suma de transfer.
Într-un interviu cu Christian Falk de la Sky Germania, directorul sportiv Max Eberl a spus că Olise este o parte cheie din viitorul pe termen lung al proiectului și că nu există niciun plan de a accepta o vânzare a jucătorului.
Nu doar Liverpool îl voia pe Olise și era gata să facă o ofertă-record, ci și Real Madrid.
Aduce Liverpool doi jucători de bandă?
Plecarea lui Salah o pune pe Liverpool într-o situație dificilă. Asta pentru că forma lui Cody Gakpo este una îngrijorătoare, astfel că este foarte posibil ca Liverpool să fie nevoită să aducă doi jucători de bandă.
Yan Diomande de la Leipzig este unul dintre numele cel mai des menționate, în timp ce Bradley Barcola de la PSG a fost oferit către Liverpool vara trecută și poate redeveni o opțiune vara următoare.
Liverpool i-a adus deja anul trecut pe Florian Wirtz și pe Alexander Isak pentru o nouă linie ofensivă în viitorul post-Salah.
