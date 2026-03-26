Home | Fotbal | Fotbal extern | De nicăieri: a revenit în circuit echipa națională care dispăruse fără urmă acum șase ani!

De nicăieri: a revenit în circuit echipa națională care dispăruse fără urmă acum șase ani!

Ionuţ Axinescu Publicat: 26 martie 2026, 12:18

Comentarii
De nicăieri: a revenit în circuit echipa națională care dispăruse fără urmă acum șase ani!

Naţionala de fotbal din Eritrea / Ministerul Informării din Eritrea

La mai bine de șase ani de la ultimul ei meci internațional, naționala de fotbal din Eritrea a revenit spectaculos în circuit. Culmea, a făcut-o și cu o victorie, în preliminariile Cupei Africii din 2027, turneu care va fi găzduit de Kenya, Uganda și Tanzania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eritrea, antrenată de egipteanul Hesham Yakan, a învins Eswatini cu 2-0, prin golurile marcate spre final de Eyob-Abraha și Sulieman. Meciul s-a jucat în Maroc, din cauză că Eritrea nu are niciun stadion omologat la nivel continental. Pe 31 martie, urmează returul „dublei”, iar câștigătoarea va merge în runda următoare a calificărilor.

Eritrea, dispărută șase ani de pe harta fotbalului

Până miercuri, cel mai recent meci al naționalei din Eritrea fusese un amical cu Sudan, jucat tocmai în ianuarie 2020. De atunci, echipa națională s-a „auto-suspendat” și a dispărut inclusiv din clasamentul FIFA. Potrivit regulamentelor forului internațional, o selecționată care nu joacă niciun meci timp de 48 de luni este scoasă din ierarhia FIFA.

Ultima oară când a apărut în clasament, în decembrie 2022, Eritrea ocupa locul 200. Pentru „cămilele de la Marea Roșie”, așa cum sunt cunoscuți cei din Eritrea, duelul cu Eswatini a fost primul meci în preliminariile Cupei Africii după 19 ani.

Motivul dispariției: jucători care „dezertează” din țară

Motivul din spatele „dispariției” echipei naționale a fost unul strict politic. De-a lungul anilor, peste 80 de fotbaliști din Eritrea au cerut azil politic în țările în care aveau de jucat meciuri. De exemplu, în 2012, 17 jucători plus doctorul echipei au rămas în Uganda în timpul unui turneu regional.

Reclamă
Reclamă

În 2018, după un meci disputat în Botswana, nu mai puțin de zece jucători ai echipei naționale au refuzat să revină în Eritrea și au primit azil politic. În acest context, președintele din Eritrea a decis să retragă toate echipele din competițiile internaționale, pe o perioadă nedeterminată.

Eritrea are un regim opresiv la nivel de Coreea de Nord

Eritrea este condusă de președintele Isaias Afwerki încă din 1993, anul în care și-a câștigat independența. Regimul său este unul marcat de numeroase abuzuri, țara din estul Africii fiind constant pe ultimele locuri în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Conform organizațiilor de specialitate, Eritrea este considerat un stat la fel de autoritar precum Coreea de Nord, Myanmar, Nicaragua, Siria sau Afghanistan.

Revenită în arena internațională, Eritrea se bazează acum pe mulți jucători din diaspora, în ideea de a reduce posibilele „dezertări” din țară. În lotul pentru meciurile cu Eswatini se regăsesc fotbaliști care evoluează în țări precum Suedia, Australia, Norvegia, Germania, Olanda, Danemarca, Anglia și Filipine.

Val de concedieri la un gigant tech global. Compania mută investiţiile către AIVal de concedieri la un gigant tech global. Compania mută investiţiile către AI
Reclamă
  • Circa 6 milioane de oameni, potrivit estimărilor BBC, trăiesc în Eritrea.
  • Capitala țării este Asmara, oraș aflat la peste 2.300 de metri altitudine.
  • Eritrea a fost colonie italiană între 1890 și 1941 și păstrează și azi numeroase influențe italiene
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Observator
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Cum le-a luat fața Mirabela Grădinaru lui Brigitte Macron și soției lui Zelenski, la Washington. O stilistă analizează fotografia devenită virală: „E singura din acest trio”
Fanatik.ro
Cum le-a luat fața Mirabela Grădinaru lui Brigitte Macron și soției lui Zelenski, la Washington. O stilistă analizează fotografia devenită virală: „E singura din acest trio”
12:07

Turcii au luat foc: “Decizie șocantă!” Pe cine a lăsat Montella în afara lotului
11:49

Momentul așteptat de toți dinamoviștii. Ce spune Kopic despre situația lui Pușcaș: „E o veste bună”
11:32

Ionuț Chirilă a găsit problema cu care se confruntă Lucescu la națională: “Nu poți”
11:27

„Pentru mine e cel mai bun” Suporter de lux pentru România. Kopic merge la Istanbul să susțină naționala
11:26

VIDEOLuka Doncic, de neoprit! 43 de puncte şi victorie cu Indiana Pacers
11:15

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, semifinală de lux la Miami
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 3 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 4 Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Duel crucial pentru tricolori la barajul pentru World Cup 2026 5 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț