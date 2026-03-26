De nicăieri: a revenit în circuit echipa națională care dispăruse fără urmă acum șase ani!

La mai bine de șase ani de la ultimul ei meci internațional, naționala de fotbal din Eritrea a revenit spectaculos în circuit. Culmea, a făcut-o și cu o victorie, în preliminariile Cupei Africii din 2027, turneu care va fi găzduit de Kenya, Uganda și Tanzania.

Eritrea, antrenată de egipteanul Hesham Yakan, a învins Eswatini cu 2-0, prin golurile marcate spre final de Eyob-Abraha și Sulieman. Meciul s-a jucat în Maroc, din cauză că Eritrea nu are niciun stadion omologat la nivel continental. Pe 31 martie, urmează returul „dublei”, iar câștigătoarea va merge în runda următoare a calificărilor.

Eritrea, dispărută șase ani de pe harta fotbalului

Până miercuri, cel mai recent meci al naționalei din Eritrea fusese un amical cu Sudan, jucat tocmai în ianuarie 2020. De atunci, echipa națională s-a „auto-suspendat” și a dispărut inclusiv din clasamentul FIFA. Potrivit regulamentelor forului internațional, o selecționată care nu joacă niciun meci timp de 48 de luni este scoasă din ierarhia FIFA.

Ultima oară când a apărut în clasament, în decembrie 2022, Eritrea ocupa locul 200. Pentru „cămilele de la Marea Roșie”, așa cum sunt cunoscuți cei din Eritrea, duelul cu Eswatini a fost primul meci în preliminariile Cupei Africii după 19 ani.

Motivul dispariției: jucători care „dezertează” din țară

Motivul din spatele „dispariției” echipei naționale a fost unul strict politic. De-a lungul anilor, peste 80 de fotbaliști din Eritrea au cerut azil politic în țările în care aveau de jucat meciuri. De exemplu, în 2012, 17 jucători plus doctorul echipei au rămas în Uganda în timpul unui turneu regional.