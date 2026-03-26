De nicăieri: a revenit în circuit echipa națională care dispăruse fără urmă acum șase ani!

La mai bine de șase ani de la ultimul ei meci internațional, naționala de fotbal din Eritrea a revenit spectaculos în circuit. Culmea, a făcut-o și cu o victorie, în preliminariile Cupei Africii din 2027, turneu care va fi găzduit de Kenya, Uganda și Tanzania.
Eritrea, antrenată de egipteanul Hesham Yakan, a învins Eswatini cu 2-0, prin golurile marcate spre final de Eyob-Abraha și Sulieman. Meciul s-a jucat în Maroc, din cauză că Eritrea nu are niciun stadion omologat la nivel continental. Pe 31 martie, urmează returul „dublei”, iar câștigătoarea va merge în runda următoare a calificărilor.
Eritrea, dispărută șase ani de pe harta fotbalului
Până miercuri, cel mai recent meci al naționalei din Eritrea fusese un amical cu Sudan, jucat tocmai în ianuarie 2020. De atunci, echipa națională s-a „auto-suspendat” și a dispărut inclusiv din clasamentul FIFA. Potrivit regulamentelor forului internațional, o selecționată care nu joacă niciun meci timp de 48 de luni este scoasă din ierarhia FIFA.
Ultima oară când a apărut în clasament, în decembrie 2022, Eritrea ocupa locul 200. Pentru „cămilele de la Marea Roșie”, așa cum sunt cunoscuți cei din Eritrea, duelul cu Eswatini a fost primul meci în preliminariile Cupei Africii după 19 ani.
Motivul dispariției: jucători care „dezertează” din țară
Motivul din spatele „dispariției” echipei naționale a fost unul strict politic. De-a lungul anilor, peste 80 de fotbaliști din Eritrea au cerut azil politic în țările în care aveau de jucat meciuri. De exemplu, în 2012, 17 jucători plus doctorul echipei au rămas în Uganda în timpul unui turneu regional.
În 2018, după un meci disputat în Botswana, nu mai puțin de zece jucători ai echipei naționale au refuzat să revină în Eritrea și au primit azil politic. În acest context, președintele din Eritrea a decis să retragă toate echipele din competițiile internaționale, pe o perioadă nedeterminată.
Eritrea are un regim opresiv la nivel de Coreea de Nord
Eritrea este condusă de președintele Isaias Afwerki încă din 1993, anul în care și-a câștigat independența. Regimul său este unul marcat de numeroase abuzuri, țara din estul Africii fiind constant pe ultimele locuri în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Conform organizațiilor de specialitate, Eritrea este considerat un stat la fel de autoritar precum Coreea de Nord, Myanmar, Nicaragua, Siria sau Afghanistan.
Revenită în arena internațională, Eritrea se bazează acum pe mulți jucători din diaspora, în ideea de a reduce posibilele „dezertări” din țară. În lotul pentru meciurile cu Eswatini se regăsesc fotbaliști care evoluează în țări precum Suedia, Australia, Norvegia, Germania, Olanda, Danemarca, Anglia și Filipine.
- Circa 6 milioane de oameni, potrivit estimărilor BBC, trăiesc în Eritrea.
- Capitala țării este Asmara, oraș aflat la peste 2.300 de metri altitudine.
- Eritrea a fost colonie italiană între 1890 și 1941 și păstrează și azi numeroase influențe italiene
