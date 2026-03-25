Seria “neagră” a Interului lui Chivu, analizată de marele Panucci: “Fără asta, Napoli ar fi fost acolo lângă ei”

Inter nu trece prin cea mai bună formă în campionat după ce nu a reușit să obțină nicio victorie în ultimele trei meciuri. Situația “nerazzurrilor” a fost analizată și de Christian Panucci, fostul mare fundaș al Italiei, care a vorbit și per general despre lupta pentru Scudetto care se va da între echipa lui Chivu, AC Milan și Napoli.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter este fără victorie în Serie A de trei partide încoace, după ce au pierdut cu AC Milan, după care au remizat cu Atalanta și Fiorentina. În acest moment, “nerazzurrii” sunt pe primul loc în campionat, însă au pierdut teren față de contracandidatele lor în lupta pentru titlu, rivala din oraș fiind la șase puncte distanță, iar Napoli la șapte.

Ce spune Christian Panucci despre lupta la titlu din Serie A

Cu opt etape înainte de finalul sezonului, confruntarea pentru Scudetto este în continuare deschisă, iar jurnaliștii italieni au vrut să afle ce părere are Christian Panucci despre ce se întâmplă în Italia în prezent. Campion de două ori cu AC Milan, fostul fundaș dreapta nu e surprins de ultimele rezultate ale lui Inter, însă crede că ce s-a întâmplat va reprezenta un moment de “restart” pentru elevii lui Chivu.

Ulterior, dublul campion al Europei cu Real Madrid și AC Milan a discutat și despre rivalele echipei de pe Meazza. Panucci e de părere că dacă formația de lângă Vezuviu nu ar fi avut probleme de lot, atunci campioana en-titre s-ar fi aflat chiar “în coasta” lui Inter în lupta pentru Scudetto.

“Șase puncte încă reprezintă un avantaj bun chiar dacă, ca spectator neutru, mi-ar plăcea să văd un final incert al campionatului.