Elina Svitolina, una dintre jucătoarele de tenis alături de care Simona Halep a scris câteva dintre cele mai importante dueluri ale carierei, va fi prezentă la Sports Festival, care va avea loc în luna iunie la Cluj-Napoca.

“Ucranianca va fi prezentă la evenimentul oficial dedicat carierei fostei numărul unu mondial. Cele două se vor reîntâlni pe teren pe 13 iunie 2026, la BTarena. Atmosfera va fi încălzită de Andrew Krasny, una dintre cele mai recognoscibile voci ale tenisului mondial.

Elina Svitolina, alături de Simona Halep la Sports Festival

El va fi unul dintre prezentatorii evenimentul-spectacol dedicat Simonei Halep. Cunoscut pentru rolul său de gazdă în cadrul unora dintre cele mai importante turnee din circuitul WTA şi ATP, acesta a declarat că nu ar lipsi pentru nimic în lume de la acest eveniment”, se arată într-un comunicat trimis joi de organizatorii Sports Festival.

Potrivit sursei citate, Elina Svitolina şi Simona Halep au construit una dintre cele mai echilibrate rivalităţi ale generaţiei lor, întâlnindu-se în numeroase turnee importante din circuitul WTA, dar şi la Billie Jean King Cup (Fed Cup).

Duelurile dintre cele două au avut adesea miză ridicată, cel mai relevant fiind semifinala de la Wimbledon 2019, câştigată de Halep în drumul spre titlul de Grand Slam. De cealaltă parte, Svitolina şi-a trecut în cont o victorie importantă în optimile US Open 2021.