Elina Svitolina, una dintre jucătoarele de tenis alături de care Simona Halep a scris câteva dintre cele mai importante dueluri ale carierei, va fi prezentă la Sports Festival, care va avea loc în luna iunie la Cluj-Napoca.
“Ucranianca va fi prezentă la evenimentul oficial dedicat carierei fostei numărul unu mondial. Cele două se vor reîntâlni pe teren pe 13 iunie 2026, la BTarena. Atmosfera va fi încălzită de Andrew Krasny, una dintre cele mai recognoscibile voci ale tenisului mondial.
Elina Svitolina, alături de Simona Halep la Sports Festival
El va fi unul dintre prezentatorii evenimentul-spectacol dedicat Simonei Halep. Cunoscut pentru rolul său de gazdă în cadrul unora dintre cele mai importante turnee din circuitul WTA şi ATP, acesta a declarat că nu ar lipsi pentru nimic în lume de la acest eveniment”, se arată într-un comunicat trimis joi de organizatorii Sports Festival.
Potrivit sursei citate, Elina Svitolina şi Simona Halep au construit una dintre cele mai echilibrate rivalităţi ale generaţiei lor, întâlnindu-se în numeroase turnee importante din circuitul WTA, dar şi la Billie Jean King Cup (Fed Cup).
Duelurile dintre cele două au avut adesea miză ridicată, cel mai relevant fiind semifinala de la Wimbledon 2019, câştigată de Halep în drumul spre titlul de Grand Slam. De cealaltă parte, Svitolina şi-a trecut în cont o victorie importantă în optimile US Open 2021.
“Sunt foarte fericită că voi veni la Cluj-Napoca, la Sports Festival, pentru a celebra cariera uimitoare a Simonei Halep. Va fi ceva special să păşim din nou, împreună, pe acelaşi teren”, a declarat, citată în comunicat, Elina Svitolina.
Svitolina este una dintre cele mai importante jucătoare ale tenisului feminin din ultimul deceniu. Fost număr 3 mondial, sportiva din Ucraina are în palmares 19 titluri WTA şi performanţe notabile la cel mai înalt nivel, inclusiv câştigarea Turneului Campioanelor în 2018, două semifinale de Grand Slam (Wimbledon şi US Open 2019) şi medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo, prima din istoria tenisului ucrainean. După o pauză luată în 2022, Svitolina a revenit puternic în circuit. În 2026, a câştigat deja un titlu şi a devenit prima jucătoare din circuit care a depăşit pragul de 20 de victorii în sezon.
Cea de-a şaptea ediţie Sports Festival va avea loc în perioada 11-14 iunie 2026 şi va aduce, ca în fiecare an, zeci de activităţi sportive, competiţii, demonstraţii, invitaţi internaţionali, conferinţe inspiraţionale şi acces gratuit la majoritatea activităţilor. După o ediţie 2025 cu peste 150.000 de participanţi şi un meci de gală cu Ronaldinho în prim-plan, festivalul de la Cluj-Napoca continuă să confirme statutul său de eveniment de referinţă în Europa pentru sportul de masă şi pasiunea pentru mişcare.
