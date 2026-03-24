Veste “bombă” înainte de Turcia – România! Hakan Calhanoglu ar putea pleca de la Inter: “Contract dublu”

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) susţine că Hakan Calhanoglu (32 de ani) ar putea să o părăsească pe Inter la finalul sezonului.

Cotat la 18 milioane de euro de către transfermarkt.com, Calhanoglu are contract cu Inter până în vara lui 2027. Potrivit lui Mihai Stoica, lui Calhanoglu i se oferă din Turcia un salariu dublu faţă de cât câştigă în prezent la Inter. Galatasaray şi Fenerbahce se luptă pentru a-l transfera pe Calhanoglu.

În condiţiile în care nu ar mai avea decât un an de contract, Inter ar putea fi de acord să îl cedeze în vară pe Calhanoglu în schimbul unei sume importante.

„Ce știu sigur: Hakan Calhanoglu, care are un contract foarte mare la Inter, a primit un contract dublu în Turcia. E bătaie. Toată lumea din Turcia îl vrea. Galata, Fener, toți…

Hakan mai are o chestie. Cunosc agenții care se ocupă de cantonamentele echipei naționale, de deplasările echipei. Nu vorbesc nici cu Montella, nici cu președintele. Hakan are o forță în vestiarul echipei naționale cum n-am auzit să mai aibă vreun jucător”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.