Inter a pregătit banii pentru prioritatea lui Cristi Chivu: 40 de milioane de euro

La primul său sezon pe banca celor de la Inter, Cristi Chivu luptă pe două fronturi pentru a câștiga trofee: Serie A și Cupa Italiei, acolo unde echipa sa este în semifinale.
Tehnicianul român își face deja planurile pentru sezonul următor și a cerut deja conducerii să rezolve un transfer important. Suma pregătită de oficialii de pe ”Meazza” este de 40 de milioane de euro.
Manu Kone, prioritatea lui Cristi Chivu
Inter se va despărți de mai mulți jucători la finalul acestui sezon, iar Cristi Chivu a cerut „sânge proaspăt” pentru a aduce Liga Campionilor la Milano.
Potrivit presei din Italia, tehnicianul român a cerut conducerii un jucător anume cu care să-și înceapă campania de transferuri din vară. Numele aflat pe lista lui Chivu este Manu Kone (24 de ani), mijlocașul francez al celor de la AS Roma.
Aceeași sursă precizează că Inter va pregăti o ofertă oficială de 40 de milioane de euro pentru internaționalul din Hexagon, la care se vor adăuga și bonusuri de performanță.
- 50 de milioane de euro este cota de piață a lui Manu Kone
- Toulouse, Borussia M’gladbach și AS Roma sunt echipele din CV-ul său
- 12 selecții are Kone la naționala Franței
🚨 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Inter Milan are preparing a new, formal approach for Manu Koné (€40m plus add-ons) 🇫🇷
The French midfielder is the priority target for Cristian Chivu.
— @Gazzetta_it pic.twitter.com/dVkQX1TEgh
— Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) March 25, 2026
