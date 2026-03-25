Inter a pregătit banii pentru prioritatea lui Cristi Chivu: 40 de milioane de euro

La primul său sezon pe banca celor de la Inter, Cristi Chivu luptă pe două fronturi pentru a câștiga trofee: Serie A și Cupa Italiei, acolo unde echipa sa este în semifinale.

Tehnicianul român își face deja planurile pentru sezonul următor și a cerut deja conducerii să rezolve un transfer important. Suma pregătită de oficialii de pe ”Meazza” este de 40 de milioane de euro.

Manu Kone, prioritatea lui Cristi Chivu

Inter se va despărți de mai mulți jucători la finalul acestui sezon, iar Cristi Chivu a cerut „sânge proaspăt” pentru a aduce Liga Campionilor la Milano.

Potrivit presei din Italia, tehnicianul român a cerut conducerii un jucător anume cu care să-și înceapă campania de transferuri din vară. Numele aflat pe lista lui Chivu este Manu Kone (24 de ani), mijlocașul francez al celor de la AS Roma.

Aceeași sursă precizează că Inter va pregăti o ofertă oficială de 40 de milioane de euro pentru internaționalul din Hexagon, la care se vor adăuga și bonusuri de performanță.