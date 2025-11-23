Atmosferă incendiară la Inter - AC Milan. Fanii au făcut show sub privirile lui Cristi Chivu - Antena Sport

Este o atmosferă de vis pe „Giuseppe Meazza”, la confruntarea dintre Inter și AC Milan. Fanii au afișat o coregrafie spectaculoasă, sub privirile lui Cristi Chivu.
Inter primește vizita marii rivale AC Milan și țintește a patra victorie consecutivă în campionat. Derby della Madonnina se dispută în etapa a 12-a din Serie A.
Atmosferă incendiară la Inter – AC Milan
Înainte de startul partidei, fanii lui Inter au făcut show și au început să scandeze pentru a-și susține echipa favorită. Stadionul a fost „îmbrăcat” în culorile negru și albastru, culorile nerazzurrilor.
Totodată, suporterii lui Inter au afișat un tricou imens al echipei lui Cristi Chivu, care acoperea aproape în totalitate tribuna a II-a a arenei din Milano.
FORZA INTER🖤💙! pic.twitter.com/I52Yc9yO14
— F.C. InterData (@Fcinterdata) November 23, 2025
Este de menționat că pentru acest meci, au fost interzise unele bannerele, după ce mai multe grupuri de ultrași ale ambelor echipe au intrat în vizorul autorităților. Ca urmare, fanii au afișat și mesajul „Comunitate”, format din lanternele telefoanelor, în peluza de pe Meazza.
🔦 Inter taraftarlarından cep telefonu flaşlarıyla koreografi:
“CAMİA” pic.twitter.com/QjAJK94QZS
— Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) November 23, 2025
Echipele de start:
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Augusto, Barella,, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Lautaro.
Antrenor: Cristi Chivu
AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic, Leao.
Antrenor: Massimiliano Allegri
Pentru Cristi Chivu, acesta este al treilea derby din acest sezon şi românul a rămas dator după primele două, 3-4 cu Juventus şi 1-3 cu Napoli.
- Inter – AC Milan 0-0. Derby „de foc” pentru Cristi Chivu. Thuram, prima ocazie a meciului
- Walter Zenga l-a analizat pe Cristi Chivu, înaintea Derby della Madonnina: „S-a discutat că Inter e moartă”
- Massimiliano Allegri, în gardă înaintea confruntării cu Cristi Chivu: „Victoria îți schimbă starea de spirit”
- Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic”
- Cristi Chivu, decizie care i-a surprins pe italieni cu o zi înainte de Inter – AC Milan. Ce a făcut antrenorul român