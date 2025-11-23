Atmosferă incendiară la Inter - AC Milan. Fanii au făcut show sub privirile lui Cristi Chivu - Antena Sport

Este o atmosferă de vis pe „Giuseppe Meazza”, la confruntarea dintre Inter și AC Milan. Fanii au afișat o coregrafie spectaculoasă, sub privirile lui Cristi Chivu.

Inter primește vizita marii rivale AC Milan și țintește a patra victorie consecutivă în campionat. Derby della Madonnina se dispută în etapa a 12-a din Serie A.

Atmosferă incendiară la Inter – AC Milan

Înainte de startul partidei, fanii lui Inter au făcut show și au început să scandeze pentru a-și susține echipa favorită. Stadionul a fost „îmbrăcat” în culorile negru și albastru, culorile nerazzurrilor.

Totodată, suporterii lui Inter au afișat un tricou imens al echipei lui Cristi Chivu, care acoperea aproape în totalitate tribuna a II-a a arenei din Milano.