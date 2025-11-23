Atmosferă incendiară la Inter - AC Milan. Fanii au făcut show sub privirile lui Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
Atmosferă incendiară la Inter – AC Milan. Fanii au făcut show sub privirile lui Cristi Chivu

Publicat: 23 noiembrie 2025, 22:11

Cristi Chivu și fanii lui Inter/ Profimedia

Este o atmosferă de vis pe „Giuseppe Meazza”, la confruntarea dintre Inter și AC Milan. Fanii au afișat o coregrafie spectaculoasă, sub privirile lui Cristi Chivu.  

Inter primește vizita marii rivale AC Milan și țintește a patra victorie consecutivă în campionat. Derby della Madonnina se dispută în etapa a 12-a din Serie A. 

Înainte de startul partidei, fanii lui Inter au făcut show și au început să scandeze pentru a-și susține echipa favorită. Stadionul a fost „îmbrăcat” în culorile negru și albastru, culorile nerazzurrilor.  

Totodată, suporterii lui Inter au afișat un tricou imens al echipei lui Cristi Chivu, care acoperea aproape în totalitate tribuna a II-a a arenei din Milano.

Este de menționat că pentru acest meci, au fost interzise unele bannerele, după ce mai multe grupuri de ultrași ale ambelor echipe au intrat în vizorul autorităților. Ca urmare, fanii au afișat și mesajul „Comunitate”, format din lanternele telefoanelor, în peluza de pe Meazza. 

Echipele de start:  

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Augusto, Barella,, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Lautaro.  

Antrenor: Cristi Chivu  

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic, Leao.  

Antrenor: Massimiliano Allegri  

Pentru Cristi Chivu, acesta este al treilea derby din acest sezon şi românul a rămas dator după primele două, 3-4 cu Juventus şi 1-3 cu Napoli. 

