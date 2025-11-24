Cristi Săpunaru, după ce a auzit ce a spus Alex Dobre: „Nu vrei să fii campion? Nu trebuie să înveți să pierzi” - Antena Sport

Cristi Săpunaru a oferit o reacție fermă după ce a auzit ce a spus Alexandru Dobre. Mijlocașul Rapidului a transmis că echipa trebuie să învețe „să piardă”, după eșecul cu CFR Cluj, scor 0-3, din etapa a 17-a din Liga 1.

Cristi Săpunaru nu s-a ferit să-i dea replica lui Alexandru Dobre, menționând faptul că el nu ar fi trebuit să declare asta. Fostul căpitan din Giulești a subliniat faptul că jucătorii nu trebuie „să învețe” să piardă dacă vor să fie campioni.

Cristi Săpunaru, replică fermă după ce a auzit ce a spus Alex Dobre

„A spus Alex o chestie cu care nu sunt de acord. Că trebuie să învățăm să și pierdem. Nu trebuie să înveți să pierzi.

Trebuie să înveți ca din meciurile mai puțin bune să scoți ce ai greșit și să elimini chestiile astea.

Să înveți să pierzi? De ce să înveți să pierzi? Nu vrei să fii campion? Trebuie să câștigi”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 3-0.