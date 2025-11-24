Cristi Săpunaru, după ce a auzit ce a spus Alex Dobre: „Nu vrei să fii campion? Nu trebuie să înveți să pierzi” - Antena Sport

Cristi Săpunaru a oferit o reacție fermă după ce a auzit ce a spus Alexandru Dobre. Mijlocașul Rapidului a transmis că echipa trebuie să învețe „să piardă”, după eșecul cu CFR Cluj, scor 0-3, din etapa a 17-a din Liga 1.
Cristi Săpunaru nu s-a ferit să-i dea replica lui Alexandru Dobre, menționând faptul că el nu ar fi trebuit să declare asta. Fostul căpitan din Giulești a subliniat faptul că jucătorii nu trebuie „să învețe” să piardă dacă vor să fie campioni.
Cristi Săpunaru, replică fermă după ce a auzit ce a spus Alex Dobre
„A spus Alex o chestie cu care nu sunt de acord. Că trebuie să învățăm să și pierdem. Nu trebuie să înveți să pierzi.
Trebuie să înveți ca din meciurile mai puțin bune să scoți ce ai greșit și să elimini chestiile astea.
Să înveți să pierzi? De ce să înveți să pierzi? Nu vrei să fii campion? Trebuie să câștigi”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 3-0.
Alexandru Dobre oferise inițial un interviu în care și-a exprimat nemulțumirea după eșecul cu CFR Cluj. Mijlocașul giuleștenilor a transmis că înfrângerea este „o palmă” pentru Rapid, care ar putea pierde primul loc în Liga 1 la finalul acestei runde, în cazul în care Botoșani o va învinge pe Dinamo.
„Trebuie să învățăm să și pierdem. Sunt trist, dar e bine că după un meci pierdut, dacă îți faci treaba cum trebuie, săptămâna următoare revii cu o victorie și totul se schimbă.
Am încercat să scot maximul din fiecare minge pe care am avut-o. Câteodată îmi iese, câteodată nu. Îmi pare rău că n-am reușit să fac mai multe în această seară.
Dar, cum am spus, trebuie să învățăm să și pierdem. Poate este o palmă, poate este ce ne trebuia. Este doar un meci, mergem înainte”, a spus Alexandru Dobre.
- Iuliu Mureșan se felicită după numirea lui Daniel Pancu: „A adus o mare schimbare”
- „Au avut ce să vadă”. Reacția lui Louis Munteanu după ce a aflat că a fost urmărit de scouteri din MLS la CFR Cluj – Rapid 3-0
- Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a fost umilită de CFR Cluj: „Prea multă încredere, trebuie să ne trezim”
- Jucătorii Rapidului, dărâmați după eșecul cu CFR Cluj: „Un duș cât se poate de rece”
- Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile”