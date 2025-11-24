Italienii au reacționat, după al treilea derby pierdut de Chivu în Serie A: „O problemă cronică” - Antena Sport

Primul Derby della Madonnina în calitate de antrenor a fost un coșmar pentru Cristi Chivu, care a fost învins pe teren propriu de rivala AC Milan, scor 1-0.
Antrenorul român a pierdut prima poziție din Serie A, iar presa din Italia nu l-a iertat pentru faptul că a pierdut cel de-al treilea derby din actuala stagiune, după 3-4 cu Juventus și 1-3 cu Napoli
Cristi Chivu și nota primită după Inter – AC Milan 0-1
Deși a început etapa pe prima poziție, Interul lui Cristi Chivu a picat pe locul al patrulea în Serie A, după eșecul la limită suferit în fața rivalei AC Milan.
Pentru antrenorul român acesta a fost al treilea meci important pierdut din acest sezon, după înfrângerile cu Juventus și Napoli. Presa din Italia a catalogat deciziile luate de Chivu cu 5.
„Nu prea sunt motive de zâmbet de data asta. Soare, atitudine nepăsătoare și încă un meci important pierdut. Patru înfrângeri în 12 meciuri, echipa se află într-o situație dificilă. Echipa creează și ratează goluri în cantități industriale.
O problemă cronică pentru care, evident, nu au nicio vină. Carlos Augusto în dreapta este un experiment care ar trebui amânat cel puțin, în timp ce Sommer este o problemă uriașă care trebuie rezolvată rapid”, au scris cei de la fcinter1908.it.
- Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?”
- Inter – AC Milan 0-1. Eșec pentru Cristi Chivu în primul Derby della Madonnina ca antrenor. Calhanoglu a ratat un penalty
- Hakan Calhanoglu a ratat un penalty în Inter – AC Milan. Decizia luată imediat de Cristi Chivu
- Atmosferă incendiară la Inter – AC Milan. Fanii au făcut show sub privirile lui Cristi Chivu
- Walter Zenga l-a analizat pe Cristi Chivu, înaintea Derby della Madonnina: „S-a discutat că Inter e moartă”