Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi "ruşinea mondială" - Antena Sport

Mihai Stoica susţine că Ştefan Târnovanu este adevăratul vinovat pentru golul încasat de FCSB în egalul cu Petrolul, 1-1. Mai mult, oficialul roş-albaştrilor anunţă că ratarea play-off-ului ar fi o adevărată ruşine mondială.

FCSB e pe locul 10 în Liga 1, după primele 17 etape disputate. Roş-albaştrii sunt la 4 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul lui Gică Hagi, care are şi un meci mai puţin disputat, duelul cu Oţelul de duminică.

Mihai Stoica: Ratarea play-off-ului ar fi o ruşine mondială

“Mă așteptam să pierdem la ce ni se întâmplă în ultima vreme. Să ai atâtea ocazii, chiar în condițiile în care s-au schimbat o grămadă de poziții ale jucătorilor în timpul meciului și la un moment dat cred că se instalase și haosul, dar ocazii tot am avut, n-am încetat să avem.

Să iei un asemenea gol, pentru că Petrolul a avut o ocazie în prima, când Târnovanu a aparat într-un 1-1, atât. Și în a doua să spui că Jyry acolo, când a dat, a dat de la de 20 și ceva de metri la poartă. Dar noi am avut ocazii multe. Însă golul nici nu știu să mă gândesc așa în urmă când am luat un gol atât de ciudat și de enervant!

Târnovanu a greșit. Pentru că devierea există, dar el nu a intuit efectul. Ok, cred că ar fi avut timp să se poziționeze, să intervină cu amândouă mâinile. Ok, a greșit Stoian. A fost și un noroc chiar că mingea l-a lovit pe Ngezana, dar trebuia să o scoată. E greșeală. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume