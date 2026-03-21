Meci de coşmar pentru Dan Şucu. Genoa a pierdut acasă după ce a avut două bare şi un penalty întors cu VAR

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 9:02

Dan Şucu la un meci al echipei sale, Genoa / Profimedia Images

Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei Udinese, în etapa a 30-a din Serie A. Dan Şucu a văzut meciul de coşmar pentru Genoa din tribune.

Pe Stadio Luigi Ferraris gazdele au avut posesia şi ocaziile mai mari, dar elevii lui Daniele de Rossi nu au reuşit să înscrie. Mai mult, arbitrul Giuseppe Collu a dictat penalty pentru Genoa, dar, după verificarea VAR, a anulat decizia, în minutul 51.

Udinese a deschis scorul în minutul 66, prin Ekkelenkamp, iar tabela a mai fost modificată abia în al şaselea minut al prelungirilor, când a marcat Keinan Davis.

S-a încheiat Genoa – Udinese 0-2 şi oaspeţii au 39 de puncte, ocupând locul 10, în vreme ce Genoa e pe 13, cu 33 de puncte.

