Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: "Se apropie de rezilierea contractului" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: “Se apropie de rezilierea contractului”

Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: “Se apropie de rezilierea contractului”

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 13:41

Comentarii
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: Se apropie de rezilierea contractului

Nicolae Stanciu, după penalty-ul ratat în AC Milan - Genoa / Profimedia

Nicolae Stanciu are șanse imense de a părăsi pe Genoa în această perioadă de mercato, vestea venind din Italia. Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a transmis pe contul său de X (fostul Twitter) că echipa “rossoblu” este aproape de a se despărți de mijlocașul român care a adunat doar șapte meciuri în prima jumătate de sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa în vara anului 2025, după ce Dan Șucu l-a adus de la Damac, însă fotbalistul de 32 de ani nu a confirmat la revenirea în Europa. Deși a debutat cu un gol în Cupa Italiei la jumătatea lunii august, acea reușită a rămas singura realizare a fotbalistului care a purtat mult timp banderola de căpitan al naționalei.

Plecarea lui Nicolae Stanciu pare o chestiune de zile

Ca urmare a formei slabe arătate de Stanciu, italienii iau în considerare posibilitatea să se despartă de jucătorul român, anunțul fiind făcut de jurnalistul Gianluca Di Marzio: “Genoa se apropie de rezilierea prematură a contractului lui Stanciu“, a titrat omul din presa italiană pe propriul site.

În interiorul articolului, jurnalistul din “cizmă” a mai transmis următoarele informații:

Reclamă
Reclamă

Perioada din Italia a lui Nicolae Stanciu poate ajunge la final. Contractul mijlocașului cu Genoa se îndreaptă către o reziliere prematură.

În prima parte a sezonului, mijlocașul a jucat un total de șapte meciuri în campionat și cupă, marcând un gol contra Vincenzei. Experiența sa în roșu și albastru, astfel, se poate încheia timpuriu după câteva luni“.

Ultimul meci disputat de Stanciu în tricoul lui Genoa a fost cel cu AC Milan, în care a ratat un penalty în minutul 90+9.

Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 gradeVremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Observator
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
17:22
Gigi Becali l-a anunțat pe înlocuitorul lui Adrian Șut: „E terminată treaba”
17:17
Gigi Becali a confirmat că un jucător important al FCSB-ului ratează meciul cu Argeş! Când se rezolvă situaţia
17:10
EXCLUSIVCe transferuri vrea Daniel Oprița la Steaua și care sunt „armele” echipei în lupta pentru play-off
17:09
Manchester City a dat lovitura! Acord total pentru fotbalistul de 55 de milioane de euro
17:08
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie
17:01
Sporting – Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15). Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 5 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”