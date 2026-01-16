Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: "Se apropie de rezilierea contractului" - Antena Sport

Nicolae Stanciu are șanse imense de a părăsi pe Genoa în această perioadă de mercato, vestea venind din Italia. Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a transmis pe contul său de X (fostul Twitter) că echipa “rossoblu” este aproape de a se despărți de mijlocașul român care a adunat doar șapte meciuri în prima jumătate de sezon.

Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa în vara anului 2025, după ce Dan Șucu l-a adus de la Damac, însă fotbalistul de 32 de ani nu a confirmat la revenirea în Europa. Deși a debutat cu un gol în Cupa Italiei la jumătatea lunii august, acea reușită a rămas singura realizare a fotbalistului care a purtat mult timp banderola de căpitan al naționalei.

Plecarea lui Nicolae Stanciu pare o chestiune de zile

Ca urmare a formei slabe arătate de Stanciu, italienii iau în considerare posibilitatea să se despartă de jucătorul român, anunțul fiind făcut de jurnalistul Gianluca Di Marzio: “Genoa se apropie de rezilierea prematură a contractului lui Stanciu“, a titrat omul din presa italiană pe propriul site.

În interiorul articolului, jurnalistul din “cizmă” a mai transmis următoarele informații: