Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: "Se apropie de rezilierea contractului" - Antena Sport

Nicolae Stanciu are șanse imense de a părăsi pe Genoa în această perioadă de mercato, vestea venind din Italia. Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a transmis pe contul său de X (fostul Twitter) că echipa “rossoblu” este aproape de a se despărți de mijlocașul român care a adunat doar șapte meciuri în prima jumătate de sezon.
Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa în vara anului 2025, după ce Dan Șucu l-a adus de la Damac, însă fotbalistul de 32 de ani nu a confirmat la revenirea în Europa. Deși a debutat cu un gol în Cupa Italiei la jumătatea lunii august, acea reușită a rămas singura realizare a fotbalistului care a purtat mult timp banderola de căpitan al naționalei.
Plecarea lui Nicolae Stanciu pare o chestiune de zile
Ca urmare a formei slabe arătate de Stanciu, italienii iau în considerare posibilitatea să se despartă de jucătorul român, anunțul fiind făcut de jurnalistul Gianluca Di Marzio: “Genoa se apropie de rezilierea prematură a contractului lui Stanciu“, a titrat omul din presa italiană pe propriul site.
În interiorul articolului, jurnalistul din “cizmă” a mai transmis următoarele informații:
“Perioada din Italia a lui Nicolae Stanciu poate ajunge la final. Contractul mijlocașului cu Genoa se îndreaptă către o reziliere prematură.
În prima parte a sezonului, mijlocașul a jucat un total de șapte meciuri în campionat și cupă, marcând un gol contra Vincenzei. Experiența sa în roșu și albastru, astfel, se poate încheia timpuriu după câteva luni“.
Ultimul meci disputat de Stanciu în tricoul lui Genoa a fost cel cu AC Milan, în care a ratat un penalty în minutul 90+9.
