Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: "Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera" - Antena Sport

Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: “Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera”

Dan Roșu Publicat: 4 decembrie 2025, 9:24

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Spinacce şi Bovo sunt jucătorii pe care Cristi Chivu i-a debutat de la Primavera în meciul cu Venezia (5-1), care i-a adus calificarea în sferturile Cupei Italiei, în faţa singurei echipe de Serie B care mai era prezentă în competiţie.

Bovo s-a aflat şi el la primul meci cu echipa mare a lui Inter în acest sezon, el debutând cu Feyenoord în stagiunea precedentă. El a mai jucat 26 de partide sub comanda lui Chivu la Primavera, în timp ce Spinacce a adunat 36 de meciuri, iar Cocchi 34.

Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter

“Mi-a plăcut atitudinea lor, respectul pentru adversar. Sunt fericit pentru ei, este o echipă care ştie să livreze, o echipă motivată şi vor să construiască pe munca bună din ultimele luni. Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera care au evoluat. Sunt fericit pentru Diouf, a fost în echipa de start şi a marcat.

Toată recunoştinţa pentru ceilalţi care i-au ajutat să se integreze în grup. Nu e uşor când în acel grup jucătorii se cunosc foarte bine şi sunt acolo de mulţi ani. Jucătorii de la Primavera au loc de îmbunătăţiri.

Frattesi a primit minutele pe care le merita, poate ar merita chiar mai mult, dar el a avut nişte probleme. El este întotdeauna disponibil. Azi a depins de el să pună benzină şi a reuşit asta, rezistând cele 90 de minute. Ştim cât de important este el. Am luat anumite decizii, dar noi ştim că el vrea în continuare să fie un jucător-cheie pentru noi”, a spus Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

Inter – Venezia 5-1

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, s-a calificat, miercuri seară, în sferturile de finală ale Cupei Italiei, învingând în optimi Venezia, scor 5-1.

Echipa românului a înscris prin Diouf ’18, Esposito ’20, Thuram ’34, ’51 şi Bonny ’76. Pentru Venezia a marcatt Sagrado ’66.

Tot miercuri, Napoli a eliminat-o la lovituri de departajare pe Cagliari, scor 9-8. Înainte să se treacă la departajare, scorul era 1-1.

De asemenea, Atalanta a învins cu 4-0 echipa lui Dan Şucu şi Nicolae Stanciu, Genoa.

