Cesc Fabregas, fără rușine înainte de meciul cu Interul lui Cristi Chivu. Cum l-a numit pe antrenorul român - Antena Sport

Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como, a prefațat duelul din Serie A pe care echipa sa îl va disputa pe Giuseppe Meazza contra lui Inter Milano. Fostul mare jucător a vorbit la superlativ despre “nerazzurri”, dar și despre Cristi Chivu, după care a dezvăluit că nu are nicio rușine să ofere o anumită declarație.

Inter urmează să o întâlnească pe Como sâmbătă în etapa cu numărul 14 din Serie A, într-un meci ce propune un duel interesant între cei doi antrenori, Cesc Fabregas și Cristi Chivu. Cei doi au fost pe lista “nerazzurrilor” când Simone Inzaghi a plecat în vară, iar în cele din urmă românul a ajuns pe Giuseppe Meazza.

Cesc Fabregas, laude pentru Interul lui Cristi Chivu

Antrenorul spaniol nu a scăpat fără să fie întrebat despre acest lucru la conferința de presă, însă fostul mare mijlocaș a evitat subiectul și a declarat că ar da totul pentru echipa sa. Ulterior, Fabregas a început să laude echipa de pe Meazza și a dezvăluit fără menajamente că merge des pe stadionul “nerazzurrilor”, pe care îi consideră cei mai buni din Italia.

“Inter are o echipă grozavă și un antrenor grozav, cu manageri la fel de buni. Merg des la San Siro să-i văd pe cei de la Inter în Liga Campionilor, pentru că sunt cea mai puternică echipă, n-am nicio rușine să spun asta“, a spus tehnicianul, potrivit tuttomercatoweb.com.

Înainte de meciul de pe Meazza, Inter se află pe locu 3, cu 27 de puncte, la unul singur de liderul AC Milan. De cealaltă parte, Como e pe locul 5, cu 24 de puncte.