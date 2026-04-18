Nota primită de Cristi Chivu după victoria care l-a adus și mai aproape de titlul cu Inter: “Nu a fost tulburat”

Interul lui Chivu a avut o prestație foarte bună în duelul contra lui Cagliari de pe Giusseppe Meazza, încheiat 3-0, motiv pentru care jucătorii și antrenorul român au fost remarcați de presa din Italia. Fotbaliștii intrați pe teren și tehnicianul au fost analizați în materialele clasice în care au primit note, dar și scurte descrieri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Interul lui Cristi Chivu a obținut o nouă victorie uriașă în drumul spre Scudetto, după ce a câștigat pe teren propriu contra lui Cagliari cu scorul de 3-0. Prima repriza a fost una plină de suspans și fără goluri, în timp ce în a doua Thuram, Barella și Zielinski și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Nota 6,5 pentru Cristi Chivu

După meci, presa din Italia s-a mișcat repede și a publicat articolele clasice în care jucătorii celor două echipe, dar și antrenorii, au primit note pentru prestațiile lor, respectiv pentru modul în care au pregătit jocul. Chivu a primit 6,5 și a fost lăudat pentru încrederea pe care a avut-o că “nerazzurrii” vor da lovitura în partea a doua după o primă repriză “albă”.

“Interul său a câștigat cu ușurință și nu a fost tulburat de rezultatul de 0-0 înregistrat după 45 de minute. A avut încrederea necesară că Inter va reuși să marcheze mai devereme sau mai târziu“, au scris cei de la tuttomercatoweb.com.

Omologul lui Cristi Chivu de pe banca adversă, Fabio Pisacane, a primit nota 5,5: “A ținut-o pe Inter în șah timp de o jumătate bună de joc, părând capabilă să absoarbă presiunea liderului campionatului. A fost însă doar o iluzie, din moment ce până la urmă au fost copleșiți”, au scris italienii în dreptul antrenorului lui Cagliari.