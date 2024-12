"O nebunie pozitivă" Cristi Borcea a reacţionat după ce Dan Şucu a preluat Genoa! Ce crede că va fi cel mai important: "Dacă nu, Doamne fereşte" - Antena Sport

Cristi Borcea, în timpul unui interviu / Captură Antena Sport. Cristi Borcea a comentat decizia lui Dan Şucu de a prelua pachetul majoritar de acţiuni al clubului Genoa. Pentru 40 de milioane de euro, Dan Şucu a devenit deţinătorul unui pachet de 77% din acţiunile clubului Genoa. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Borcea a dezvăluit că a fost, la rândul lui, dorit ca acţionar la Real Mallorca, dar a refuzat. „Leonidas” a subliniat încă o dată că el nu se va mai implica personal în fotbal, dar nu exclude varianta ca fiii lui să investească la Dinamo. A precizat că o investiţie la un alt club în afară de Dinamo este exclusă în ceea ce o priveşte pe familia Borcea. Cristi Borcea avertizează că Dan Şucu va avea mari probleme dacă Genoa va retrograda! „În primul rând, e de admirat. Cred că a fost o nebunie pozitivă, o oportunitate, să ajungă acolo. Nu este ușor, nu va fi ușor. Șucu este un om de afaceri, de succes, are mentalitate de învingător, dar aici, la fotbal, rămâne de văzut. Important e să scape de la retrogradare (n.r.: cu Genoa). Aici, în Serie A, a mers ca la ruletă, a pus totul pe 17! Dacă scapă, poate construi ceva de viitor, să nu genereze cash-flow. Dacă, Doamne ferește!, retrogradează, atunci nu va fi bine”, a declarat Cristi Borcea pentru gsp.ro. Cristi Borcea a povestit că a fost căutat pentru a deveni acţionar la Mallorca. În acea perioadă, clubul spaniol se afla în Liga a 2-a. Borcea a precizat că a refuzat fiindcă atunci era implicat total în ce se întâmpla la Dinamo Reclamă

„(n.r.: Ai fost ofertat să preiei vreun club din străinătate?) În Spania, la Real Mallorca. Ce m-a dat înapoi? N-am cunoscut fenomenul de acolo. Era echipa în liga a doua și mi s-a oferit posibilitatea să vin acolo. Mă știți, eu eram implicat la Dinamo, veneam și-n cantonamente. Nu merge să faci cu jumătăți de măsură.

Este potent financiar, Dan Șucu, este manager extraordinar, are viziunea de a reuși, are mentalitate de învingător. Are toate atuurile să reușească, dar vorbim de alt nivel. Vorbim de top 5 campionate în lume. E un curaj nebun! E ca la ruletă, ori câștigă, ori îngroapă banii… Nu mai există ceva intermediar”, a adăugat Cristi Borcea pentru sursa citată.

Dan Şucu a spus care e obiectivul clubului Genoa în acest sezon

Dan Șucu, noul acționar majoritar de la Genoa, a dat toate cărțile pe față și a vorbit despre modul în care a preluat clubul din Serie A. Şucu a precizat că obiectivul clubului Genoa este să se claseze pe un loc de mijlocul clasamentului în Serie A.

