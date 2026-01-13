Pierdere uriaşă pentru Cristi Chivu. Cât va lipsi Hakan Calhanoglu, după accidentarea din meciul cu Napoli - Antena Sport

Cristi Chivu a suferit o pierdere uriaşă la Inter, după accidentarea lui Hakan Calhanoglu (31 de ani). Mijlocaşul turc s-a “rupt” pe finalul meciului cu Napoli, din runda trecută, meci încheiat cu scorul de 2-2.
Hakan Calhanoglu a marcat din penalty contra campioanei en-titre din Serie A, în minutul 73. În minutul 88, el a părăsit terenul accidentat.
Pierdere uriaşă pentru Cristi Chivu: Hakan Calhanoglu, OUT pentru următoarele patru meciuri
Hakan Calhanoglu a efectuat un RMN, pentru a se stabili exact gravitatea accidentării. Turcul a suferit o întindere a muşchiului solear la piciorul stâng, motiv pentru care va lipsi din lotul lui Inter pentru aproximativ o lună.
Conform Gazzetta dello Sport, Cristi Chivu nu se va putea baza pe serviciile lui Hakan Calhanoglu la următoarele patru meciuri ale lui Inter: cu Lecce (14 ianuarie, Serie A), Udinese (17 ianuarie, Serie A), Arsenal (20 ianuarie, Champions League) şi Pisa (23 ianuarie, Serie A). Astfel, mijlocaşul turc are şanse să revină pe teren la duelul cu Dortmund, de pe 28 ianuarie, din ultima rundă de Champions League.
Hakan Calhanoglu a suferit o accidentare asemănătoare, tot la muşchiul solear, şi în urmă cu fix un an. La momentul respectiv, turcul a ratat cinci meciuri ale lui Inter, stând “pe bară” pentru aproximativ trei săptămâni.
Accidentarea lui Hakan Calhanoglu reprezintă o lovitură pentru Cristi Chivu, ţinând cont că internaţionalul turc a fost unul dintre oamenii de bază de la Inter, din acest sezon. Mijlocaşul de 31 de ani a reuşit să marcheze opt goluri şi să ofere patru pase decisive în cele 22 de meciuri bifate în toate competiţiile.
- Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu
- Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan
- Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2. “Şi fără 9 jucători”
- “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român
- “Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!” Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu