Pierdere uriaşă pentru Cristi Chivu. Cât va lipsi Hakan Calhanoglu, după accidentarea din meciul cu Napoli - Antena Sport

Hakan Calhanoglu şi Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a suferit o pierdere uriaşă la Inter, după accidentarea lui Hakan Calhanoglu (31 de ani). Mijlocaşul turc s-a “rupt” pe finalul meciului cu Napoli, din runda trecută, meci încheiat cu scorul de 2-2.

Hakan Calhanoglu a marcat din penalty contra campioanei en-titre din Serie A, în minutul 73. În minutul 88, el a părăsit terenul accidentat.

Pierdere uriaşă pentru Cristi Chivu: Hakan Calhanoglu, OUT pentru următoarele patru meciuri

Hakan Calhanoglu a efectuat un RMN, pentru a se stabili exact gravitatea accidentării. Turcul a suferit o întindere a muşchiului solear la piciorul stâng, motiv pentru care va lipsi din lotul lui Inter pentru aproximativ o lună.

Conform Gazzetta dello Sport, Cristi Chivu nu se va putea baza pe serviciile lui Hakan Calhanoglu la următoarele patru meciuri ale lui Inter: cu Lecce (14 ianuarie, Serie A), Udinese (17 ianuarie, Serie A), Arsenal (20 ianuarie, Champions League) şi Pisa (23 ianuarie, Serie A). Astfel, mijlocaşul turc are şanse să revină pe teren la duelul cu Dortmund, de pe 28 ianuarie, din ultima rundă de Champions League.

Hakan Calhanoglu a suferit o accidentare asemănătoare, tot la muşchiul solear, şi în urmă cu fix un an. La momentul respectiv, turcul a ratat cinci meciuri ale lui Inter, stând “pe bară” pentru aproximativ trei săptămâni.