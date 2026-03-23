Secundul lui Cristi Chivu a tras un semnal de alarmă, după ce Inter a “uitat” să câştige în Serie A

Secundul lui Cristi Chivu a reacţionat, după ce Inter a remizat cu Fiorentina, scor 1-1, în etapa a 30-a din Serie A. Aleksandar Kolarov a tras un semnal de alarmă şi a transmis că nerazzurrii nu traversează cel mai bun moment.

Inter a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie, în toate competiţiile. Cristi Chivu a fost suspendat pentru meciul cu Fiorentina, fiind înlocuit pe bancă de Aleksandar Kolarov.

Aleksandar Kolarov a transmis că obiectivul echipei era victoria la Florenţa, însă Inter trebuie să se mulţumească şi cu un punct. Sârbul a subliniat faptul că nerazzurrii au în continuare un avans liniştitor în fruntea campionatului, de şase puncte faţă de AC Milan.

“Mereu sunt momente dificile. Obiectivul nostru a fost să câştigăm, nu am reuşit şi se poate întâmpla. Să ne amintim că avem un avans de şase puncte faţă de adversari, la asta ne gândim. Nu trecem, cu siguranţă, prin cel mai bun moment, dar echipa a încercat să facă lucrurile pe care le-am pregătit pe parcursul săptămânii. Ne-a lipsit luciditatea şi prospeţimea din punct de vedere fizic.

După pauză vom începe din nou de la obiectivele noastre. Suntem într-un moment bun, vrem să ne îmbunătăţim avantajul.