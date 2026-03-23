“Vă dau în scris” Adrian Mutu e convins, după ce s-a întâmplat cu Cristi Chivu la Inter: “O dată în viaţă”

Adrian Mutu a vorbit despre şansa pe care a avut-o Cristi Chivu vara trecută, atunci când a fost numit antrenor principal la Inter. Decizia nerazzurrilor a fost una inspirată, Inter fiind lider în acest moment în Serie A.
Alegerea lui Chivu a surprins în Italia, în condiţiile în care Chivu a antrenat doar jumătate de sezon la seniori, în prima parte a anului 2025, când a salvat-o de la retrogradare pe Parma. Cu toate acestea, conducerea lui Inter îl cunoştea bine pe fostul căpitan al naţionalei României. Nu doar pentru că a jucat ani de zile la echipă, alături de care a cucerit tripla istorică în 2010, dar a fost şi antrenorul lui Inter Primavera.
Adrian Mutu, verdict categoric: “Niciun antrenor român nu va mai avea ce a avut Cristi Chivu”
Adrian Mutu este însă convins că ce s-a întâmplat în cazul lui Cristi Chivu reprezintă o excepţie şi că alţi antrenori români, inclusiv el, nu vor mai avea parte de astfel de şanse:
“Nu știu ce să spun de alegerea celor de la Inter, care cu siguranță a fost o alegere atipică pentru un club de acest nivel… Dar faptul că Cristi a fost crescut ca antrenor și nu numai, deși evolua ca jucător mult timp la Inter, a făcut pe undeva ca ei s[ creadă în ce înseamnă Chivu antrenorul.
Faptul că el a avut șansa asta nefiind antrenor de seniori la un club se întâmplă o dată în viață, o dată la 20 de antrenori. Eu nu o să am aceeași traiectorie ca a lui Cristi si niciun antrenor român nu va mai avea ce a avut Cristi, de acum încolo, vă dau scris”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.
Inter a remizat duminică seară, pe terenul celor de la Fiorentina, scor 1-1. Echipa lui Chivu se află pe locul 1 în Serie A după 30 de etape, cu 69 de puncte. Pe locul 2 se află rivalii de la AC Milan, cu 63 de puncte. După pauza internaţională, Inter va juca pe teren propriu, contra lui AS Roma, pe 5 aprilie.
