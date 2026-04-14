Veste importantă pentru Cristi Chivu la Inter. Ce decizie a luat Hakan Calhanoglu în privința viitorului lui

Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste importantă la Inter. Hakan Calhanoglu (32 de ani) ar fi decis să continue la formația din Milano, după ce s-a zvonit că ar fi dorit de Galatasaray.

Impresarul internaționalului turc, Gordon Stipic, a anunțat faptul că jucătorul nu a purtat deloc discuții cu cei de la Galatasaray în privința unui transfer, la finalul acestui sezon.

Impresarul lui Hakan Calhanoglu a mai subliniat că jucătorul este complet concentrat pe ceea ce are de făcut la Inter, dorind să cucerească titlul sub comanda lui Cristi Chivu.

„Ca regulă generală, nu comentez zvonuri, dar în acest caz este important pentru mine să clarific faptele odată pentru totdeauna. Hakan Calhanoglu are contract cu Inter Milano până în 2027 și este foarte fericit atât în ​​Italia, cât și la Inter.

Speculațiile despre un posibil transfer la Galatasaray au apărut în repetate rânduri în trecut și acum sunt din nou aduse în discuție. Faptele sunt însă clare. Nu au existat negocieri cu Galatasaray nici vara trecută, nici în ianuarie. În niciun moment nu a existat vreo solicitare concretă.