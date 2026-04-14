Veste importantă pentru Cristi Chivu la Inter. Ce decizie a luat Hakan Calhanoglu în privința viitorului lui

Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste importantă la Inter. Hakan Calhanoglu (32 de ani) ar fi decis să continue la formația din Milano, după ce s-a zvonit că ar fi dorit de Galatasaray.
Impresarul internaționalului turc, Gordon Stipic, a anunțat faptul că jucătorul nu a purtat deloc discuții cu cei de la Galatasaray în privința unui transfer, la finalul acestui sezon.
Veste importantă pentru Cristi Chivu la Inter: Hakan Calhanoglu nu poartă negocieri cu Galatasaray
Impresarul lui Hakan Calhanoglu a mai subliniat că jucătorul este complet concentrat pe ceea ce are de făcut la Inter, dorind să cucerească titlul sub comanda lui Cristi Chivu.
„Ca regulă generală, nu comentez zvonuri, dar în acest caz este important pentru mine să clarific faptele odată pentru totdeauna. Hakan Calhanoglu are contract cu Inter Milano până în 2027 și este foarte fericit atât în Italia, cât și la Inter.
Speculațiile despre un posibil transfer la Galatasaray au apărut în repetate rânduri în trecut și acum sunt din nou aduse în discuție. Faptele sunt însă clare. Nu au existat negocieri cu Galatasaray nici vara trecută, nici în ianuarie. În niciun moment nu a existat vreo solicitare concretă.
Hakan rămâne pe deplin concentrat pe ceea ce contează cu adevărat în această etapă: Inter Milano să câștige Scudetto și obținerea succesului împreună cu echipa.
Săptămână de săptămână, prin performanțele sale, pasiunea și simțul responsabilității sale pe teren, continuă să-și demonstreze calitatea și importanța pentru echipă, privind în același timp cu mare mândrie și determinare spre viitoarea Cupă Mondială, unde își va conduce națiunea în calitate de căpitan, responsabilitate care este o onoare specială și înseamnă totul pentru el”, a declarat impresarul lui Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, conform jurnalistului Fabrizio Romano.
Italienii anunțau, la începutul acestei luni, că Inter e gata să înceapă discuțiile cu Hakan Calhanoglu, pentru prelungirea contractului. Actuala înțelegere a turcului cu nerazzurrii expiră în vara lui 2027 și urmează să fie prelungită pe încă un sezon.
