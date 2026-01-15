Veste proastă pentru Cristi Chivu! Milan a întors-o pe Como şi s-a apropiat de Inter! Cum arată clasamentul - Antena Sport

AC Milan a învins-o cu 3-1 pe Como, în deplasare, după ce a fost condusă cu 1-0. Kempf a deschis scorul pentru gazde în minutul 10, iar ulterior, contrar cursului jocului, Milan a egalat, printr-un penalty transformat cu noroc de către Nkunku, în minutul 45+1. Portarul lui Como, Butez, a atins mingea şutată de la punctul cu var de Nkunku, dar nu a putut evita golul.

După pauză a ieşit la rampă Adrien Rabiot (30 de ani), eroul Milanului în acest meci. În minutul 55 Rabiot a primit o pasă foarte bună de la Rafael Leao, a preluat perfect, apoi a şutat la colţul lung, fără şansă pentru Butez. Acelaşi Rabiot avea să stabilească în minutul 88 al meciului scorul final, 3-1 pentru Milan, cu un şut plasat, de la distanţă.

Milan a învins-o pe Como şi s-a apropiat la 3 puncte de Interul lui Cristi Chivu

În urma acestui rezultat AC Milan se apropie la 3 puncte de liderul Inter. Milan i-a administrat prima înfrângere pe teren propriu lui Como în acest sezon. Aflată la 3 puncte în spatele marii rivale Inter, Milan e cu 3 puncte peste campioana Napoli, care s-a încurcat în această etapă. Napoli a făcut doar 0-0, acasă, cu Parma, în timp ce Inter a învins-o la limită, 1-0, pe Lecce, printr-un gol marcat de Pio Esposito în minutul 78.

Etapa viitoare Inter o va întâlni, în deplasare, pe Udinese, într-un meci care se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00. Milan va juca acasă duminică, de la 21:45, chiar cu echipa pe care Inter a învins-o în această etapă, Lecce.