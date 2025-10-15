Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Coubiș la Dinamo din iarnă? Zeljko Kopic, verdict clar în cazul fundașului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Coubiș la Dinamo din iarnă? Zeljko Kopic, verdict clar în cazul fundașului

Andrei Coubiș la Dinamo din iarnă? Zeljko Kopic, verdict clar în cazul fundașului

Daniel Işvanca Publicat: 15 octombrie 2025, 16:21

Comentarii
Andrei Coubiș la Dinamo din iarnă? Zeljko Kopic, verdict clar în cazul fundașului

Zeljko Kopic / SPORT PICTURES

Andrei Coubiș a refuzat să vină la Dinamo București în vară, iar fundașul român a fost împrumutat de AC Milan tot în Italia. Legitimat în prezent la Sampdoria, acesta este în continuare o prioritate pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul „câinilor” a vorbit înaintea meciului cu Rapid București despre posibilitatea de a relua negocierile cu jucătorul, în ciuda faptului că el este împrumutat în acest moment la gruparea din Serie B.

Zeljko Kopic nu exclude varianta unui transfer al lui Andrei Coubiș la Dinamo

Dinamo București a avut nevoie în vară de un nou fundaș central, iar Andrei Coubiș a fost una dintre variantele luate în calcul de conducerea „câinilor”. Din păcate, acesta a refuzat transferul în Serie A și a fost împrumutat la Sampdoria.

Fără meci jucat în tricoul noii sale echipe, fotbalistul nu este încântat de această situație. Transferul său în iarnă este dificil, dar nu imposibil, având în vedere faptul că Dinamo are în continuare interes pentru el.

„Am vorbit personal cu el. Nu a fost convins să vină. Respectă Dinamo, dar și-a dorit să rămână în Italia. A fost decizia lui. Acum e dificil să vorbim despre ce se va întâmpla la iarnă. Nu sunt genul de om care să țină cont de faptul că ne-a refuzat o dată, să mă blochez pe asta.

Reclamă
Reclamă

Vom analiza situația lui din nou, vom vedea cum decurg lucrurile. Poate pentru el nu e o opțiune să vină să joace în România, poate nu vrea să joace în România. Nu pot decât să-i respect decizia. Dacă vrea să lupte acolo pentru un post de titular… fiecare știe ce e mai bine pentru cariera lui”, a declarat Kopic, potrivit gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Observator
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
15:42
“Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN
15:18
“Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu
15:10
Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale
14:01
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret”
13:59
Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: “Nu mai poate”
13:38
“Victoria dă dependență”. David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”