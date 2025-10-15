Andrei Coubiș la Dinamo din iarnă? Zeljko Kopic, verdict clar în cazul fundașului - Antena Sport

Andrei Coubiș a refuzat să vină la Dinamo București în vară, iar fundașul român a fost împrumutat de AC Milan tot în Italia. Legitimat în prezent la Sampdoria, acesta este în continuare o prioritate pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic.
Antrenorul „câinilor” a vorbit înaintea meciului cu Rapid București despre posibilitatea de a relua negocierile cu jucătorul, în ciuda faptului că el este împrumutat în acest moment la gruparea din Serie B.
Zeljko Kopic nu exclude varianta unui transfer al lui Andrei Coubiș la Dinamo
Dinamo București a avut nevoie în vară de un nou fundaș central, iar Andrei Coubiș a fost una dintre variantele luate în calcul de conducerea „câinilor”. Din păcate, acesta a refuzat transferul în Serie A și a fost împrumutat la Sampdoria.
Fără meci jucat în tricoul noii sale echipe, fotbalistul nu este încântat de această situație. Transferul său în iarnă este dificil, dar nu imposibil, având în vedere faptul că Dinamo are în continuare interes pentru el.
„Am vorbit personal cu el. Nu a fost convins să vină. Respectă Dinamo, dar și-a dorit să rămână în Italia. A fost decizia lui. Acum e dificil să vorbim despre ce se va întâmpla la iarnă. Nu sunt genul de om care să țină cont de faptul că ne-a refuzat o dată, să mă blochez pe asta.
Vom analiza situația lui din nou, vom vedea cum decurg lucrurile. Poate pentru el nu e o opțiune să vină să joace în România, poate nu vrea să joace în România. Nu pot decât să-i respect decizia. Dacă vrea să lupte acolo pentru un post de titular… fiecare știe ce e mai bine pentru cariera lui”, a declarat Kopic, potrivit gsp.ro.
