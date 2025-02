Transfer pentru Olimpiu Moruțan! Giovanni Becali l-a lăudat pe român și a făcut anunțul: „Este un tip inteligent!” - Antena Sport

Olimpiu Moruțan este împrumutat de Ankaragucu la Pisa / Profimedia Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Olimpiu Moruțan, jucător care a fost împrumutat la Pisa de către cei de la Ankaragucu. Agentul a fost întrebat dacă italienii îl vor cumpăra pe mijlocaș și a oferit detalii despre un posibil transfer al românului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Recent, Olimpiu Moruțan a reușit să marcheze primul gol de la accidentarea care l-a ținut departe de teren timp de 9 luni. Concret, mijlocașul a punctat în 3-1 cu Juve Stabia, meci care a contat pentru etapa cu numărul 27 a sezonului de Serie B. Giovanni Becali a făcut anunțul: Olimpiu Moruțan poate fi transferat de Pisa Giovanni Becali este de părere că Pisa îl va cumpăra definitiv pe Olimpiu Moruțan, în cazul în care românul va avea, în continuare, evoluții bune în Serie B. Agentul l-a lăudat apoi pe mijlocaș și a spus că acesta este un „tip inteligent”, care este respectat de cei de la Pisa. De menționat este și faptul că Giovanni Becali a vorbit și despre Marius Marin și Adrian Rus, ceilalți români care joacă, alături de Olimpiu Moruțan, la Pisa. Reclamă

„O să vedem. Marin mai are un an de contract. Moruțan ar putea fi cumpărat definitiv, iar Rus mai are și el un an de contract. Important este ca Pisa să ducă acest sezon așa cum sperăm, apoi ne așezăm la masă.

(n.r. Îl cumpără Pisa pe Moruțan?) Depinde de cum joacă. Dacă va mai înscrie 3-4 goluri, cred că Pisa îl va cumpăra. Este un tip inteligent, umil, respectat de toată lumea. De asemenea, îi face pe fani să-l iubească”, a spus Giovanni Becali, citat de sport.quotidiano.net.

Actuala înțelegere dintre Pisa și Ankaragucu, cu privire la împrumutul lui Olimpiu Moruțan, expiră în vara acestui an.

