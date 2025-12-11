Ştefan Baiaram, anunţ înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: "Să intrăm în primele 8" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 11 decembrie 2025, 17:19

Ștefan Baiaram, în timpul unui meci pentru Universitatea Craiova / Sport Pictures

Ştefan Baiaram şi Universitatea Craiova vor avea parte de un nou meci tare, cu Sparta Praga, în Conference League.

Cu 7 puncte, echipa lui Filipe Coelho este pe locul 15, iar cu un nou succes, craiovenii pot intra în top 8! O perforemanţă mare pentru clubul oltean, care nu a mai cunosut fustul performanţelor europene de multă vreme.

Ştefan Baiaram a făcut câteva declaraţii înainte de meci şi este conştient de importanţa unei noi victorii.

„Până la titlu mai este mult de jucat. Urmează play-off-ul, va fi alt campionat. În primul rând noi ne gândim să ne calificăm în primăvara europeană. Joi avem un meci foarte, foarte important. Sperăm să ne calificăm direct. Să câștigăm și să intrăm în primele 8”, a declarat Ștefan Baiaram pentru Fanatik.ro.

Meciul cu Sparta Praga este programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45. „Ion Oblemenco” se anunță sold-out pentru această confruntare.

Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă