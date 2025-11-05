Ştefan Iovan, devastat de moartea lui Emeric Ienei: "Am ţinut mult la el! Îi suntem cu toţii recunoscători" - Antena Sport

Ştefan Iovan, căpitanul Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 de la Sevilla, a vorbit despre Emeric Ienei, după ce antrenorul de 88 de ani a încetat din viaţă.

În cursul zilei de miercuri, la Oradea, Emeric Ienei a murit. Vestea l-a cutremurat pe Ştefan Iovan, cel care a ţinut foarte mult la fostul antrenor al Stelei.

Ştefan Iovan, după moartea lui Emeric Ienei: “Îmi pare nespus de rău”

Ştefan Iovan este convins că toţi jucătorii Stelei din perioada respectivă îi sunt recunoscători lui Emeric Ienei şi consideră că cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni, nu ar fi avut loc, dar pe banca echipei nu ar fi fost Emeric Ienei.

“Îmi pare rău, nespus de rău. Eu am ţinut foarte mult la el şi cred că îi suntem cu toţii recunoscători pentru ce a făcut. Dacă nu era el, nu aveau loc lucrurile care s-au întâmplat în perioada aia. Din punctul ăsta de vedere, cred că ar trebui să le pară rău tuturor de ce s-a întâmplat astăzi, că nea Imi nu mai e printre noi”, a declarat Ştefan Iovan, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.