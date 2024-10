„Sunt fericit”. Răzvan Marin nu se opreşte aici! După 4 penalty-uri în 4 meciuri, mijlocaşul vrea să marcheze din acţiune - Antena Sport

Răzvan Marin nu se opreşte aici! Mijlocaşul „tricolorilor” a fost cel care a reuşit să egaleze în minutul 17 din penalty în meciul cu Lituania, din Liga Naţiunilor. Meciul Lituania – România 1 -2 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lituanianul Armandas Kucys a deschis scorul după un penalty, în minutul 7. „Tricolorii” au reuşit să întoarcă soarta partidei, prin golurile marcate de Răzvan Marin (min. 18, penalty) şi Denis Drăguş (min. 65).

Răzvan Marin nu se opreşte aici! După 4 penalty-uri în 4 meciuri, mijlocaşul vrea să marcheze din acţiune

Replica românilor a venit 11 minute mai târziu, prin Răzvan Marin. Mijlocașul echipei naționale a dat lovitura, din penalty. Astfel, a ajuns la 4 penalty-uri transformate în gol, în ultimele 4 meciuri din Liga Naţiunilor. Tricolorul s-a declarat mulţumit de prestaţia sa, însă îşi doreşte să înscrie un gol la naţională şi din acţiune.

„Da, sunt foarte fericit ca am reușit să luam alte trei puncte. Acesta era obiectivul nostru, Referitor la goluri sunt fericit ca marchez din penalty aș vrea sa o fac si din acțiune. Un meciu destul de greu, destul de complicat. Am început primele 5 -10 minute destul de greu, a venit şi acel penalty pentru ei dar am reușit să punem controlul asupra jocului. Per total e bine ca am reușit să câștigam”, a declarat Răzvan Marin pentru Antena Sport.

De asemenea, Marin a dezvăluit că obiectivul lor es să obţină 6 victorii din 6, reuşind astfel să câştige grupa.