SuperFAZE, diseară, după Asia Express: Ioan Andone despre CM ’90: „Toţi trăgeam cu coada ochiului la Maradona la încălzire!” - Antena Sport

SuperFAZE, diseară, după Asia Express: Ioan Andone despre CM ’90: „Toţi trăgeam cu coada ochiului la Maradona la încălzire!”

Publicat: 15 septembrie 2025, 13:46

Ioan Andone, la SuperFaze

În seara asta, la Antena 1, SuperFAZE: Povestea duelului istoric România – Argentina şi alte poveşti cu Ioan Andone!

Un nou episod din SuperFAZE aduce în prim-plan un moment legendar: România vs. Argentina la World Cup 1990. Invitat special: Ioan Andone, alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel.

„Mondialul libertății” – Italia ’90

România era din nou pe marea scenă, imediat după Revoluție.

„Am avut mii de suporteri în Italia, peste 10.000! Deși în campionat eram rivali de moarte, la națională eram cei mai buni prieteni”, povestește Andone.

Duelul cu Maradona

Toți ochii erau pe „El Pibe d’Oro”:

„La încălzire, trăgeam cu coada ochiului la el. Era un spectacol numai să-l privești!”, își amintește Andone.

Dar bucuria egalului a fost umbrită de Camerun: „Am greșit la gol și m-am simțit oribi. Îmi venea să plec acasă…”

SuperFAZE = fotbal, legende și emoții

În fiecare luni noapte, după Asia Express, Antena 1 aduce amintiri și faze spectaculoase cu mari fotbaliști: Adrian Ilie, Gică Craioveanu, Marius Niculae, Ionel Dănciulescu și mulți alții.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Invitat permanent: Florin Răducioiu, ambasadorul FIFA World Cup la Antena 1.

Nu rata! Diseară, la ora 00:00, Ioan Andone vs. Maradona – doar la SuperFAZE, pe Antena 1!

