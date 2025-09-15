SuperFAZE, diseară, după Asia Express: Ioan Andone despre CM ’90: „Toţi trăgeam cu coada ochiului la Maradona la încălzire!” - Antena Sport

În seara asta, la Antena 1, SuperFAZE: Povestea duelului istoric România – Argentina şi alte poveşti cu Ioan Andone!

Un nou episod din SuperFAZE aduce în prim-plan un moment legendar: România vs. Argentina la World Cup 1990. Invitat special: Ioan Andone, alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel.

„Mondialul libertății” – Italia ’90

România era din nou pe marea scenă, imediat după Revoluție.

„Am avut mii de suporteri în Italia, peste 10.000! Deși în campionat eram rivali de moarte, la națională eram cei mai buni prieteni”, povestește Andone.

Duelul cu Maradona

Toți ochii erau pe „El Pibe d’Oro”: