SuperFAZE, Ep. 1: Adrian Ilie comentează fazele istorice de la World Cup 1998: "Am văzut golul cu Columbia" - Antena Sport

Am fost şi noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 şi 1998 au rămas în inimile românilor. Sunt ultimele la care naţionala noastră a participat!

În primul episod SuperFAZE la Antena 1, Adrian Ilie, vedeta României în Franţa 1998, povesteşte cum a ajuns să înscrie acel memorabil în poarta Columbiei, dar şi ce discuţii aveau jucătorii în vestiar.

“În primă fază, ne gândeam să ieşim din grupă, aveam două adversare foarte bune, Columbia şi Anglia. Aveam încredere în noi, toţi jucătorii din lot puteam să ne comparăm cu orice echipă, şi Anglia şi Argentina şi Franţa”

Adi Ilie, despre golul din poarta Columbiei: “Le-am zis tuturor: am văzut golul!”

“Fac un un-doi cu Hagi şi toată lumea mi-a zis că de ce nu am căzut. Le-am spus tuturor: am văzut că pot să dau gol, am văzut golul! Singura soluţie era să ridic mingea, dacă ne uităm, jucătorul columbian pune alunecare, dacă o dau pe jos o blochează el. M-am gândit doar să ridic mingea şi să-i dau o direcţie spre colţul lung. Nu e prima dată, am multe goluri aşa”, a povestit Adi Ilie la SuperFAZE pe Antena 1!