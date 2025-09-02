SuperFAZE, Ep. 1: Adrian Ilie comentează fazele istorice de la World Cup 1998: "Am văzut golul cu Columbia" - Antena Sport

Închide meniul
SuperFAZE, Ep. 1: Adrian Ilie comentează fazele istorice de la World Cup 1998: “Am văzut golul cu Columbia”

Publicat: 2 septembrie 2025, 17:11

Comentarii
SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1!

Am fost şi noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 şi 1998 au rămas în inimile românilor. Sunt ultimele la care naţionala noastră a participat!

În primul episod SuperFAZE la Antena 1, Adrian Ilie, vedeta României în Franţa 1998, povesteşte cum a ajuns să înscrie acel memorabil în poarta Columbiei, dar şi ce discuţii aveau jucătorii în vestiar.

“În primă fază, ne gândeam să ieşim din grupă, aveam două adversare foarte bune, Columbia şi Anglia. Aveam încredere în noi, toţi jucătorii din lot puteam să ne comparăm cu orice echipă, şi Anglia şi Argentina şi Franţa”

Adi Ilie, despre golul din poarta Columbiei: “Le-am zis tuturor: am văzut golul!”

“Fac un un-doi cu Hagi şi toată lumea mi-a zis că de ce nu am căzut. Le-am spus tuturor: am văzut că pot să dau gol, am văzut golul! Singura soluţie era să ridic mingea, dacă ne uităm, jucătorul columbian pune alunecare, dacă o dau pe jos o blochează el. M-am gândit doar să ridic mingea şi să-i dau o direcţie spre colţul lung. Nu e prima dată, am multe goluri aşa”, a povestit Adi Ilie la SuperFAZE pe Antena 1!

Primul mondial văzut de Adi Ilie la TV: “Când mi-am luat TV, după ’89, deci cel din ’90”

“La Mondialul din 90 vedeam meciurile la Craiova cu prietenii. Ne uitam la TV cu lămpi. Lăcătuş juca foarte bine, apăruse deja Hagi, se vedea că va fi cel mai bun fotbalist român.”, mai spune Adi Ilie, care a mărturisit că idolul său în copilărie era Ilie Balaci.

Cine a marcat mai tare cu Columbia: Hagi sau Adi Ilie?

“Golul lui Hagi este imens. Dă de la 35 de metri, este greu sa dai direct în vincu de acolo”, a comentat Ilie cele două faze.

Adi Ilie mai îmbracă şi acum tricoul cu Columbia: “E foarte mare!”

“Am schimbat tricouri după toate meciurile de la Mondial, mai puţin cu Columbia. Am vrut să păstrez tricoul cu care am dat primul gol. Îmi este foarte mare, de aia nu ne vedeau fentele că era tricoul mare. L-am pus pe mine într-o zi, sunt foarte mari acele tricouri”, şi-a amintit Adi Ilie.

O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajareO nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
“Este o scară de a 1 la 10 şi cu cât îndeplineşti mai multe trepte, cu cât ai calitate mai bună ca jucător. Din acest motiv Hagi juca cu 10. El le avea pe toate” – Adi Ilie, la SuperFAZE Antena 1.

Adi Ilie, eroul din 1998, a primit tricoul de la World Cup ‘94

La final, Adi Ilie a primit un cadou din partea Superbet, tricoul de retragere al Generaţiei de Aur din 1994. “De la nr. 1 în 1994 la nr. 1 în 1998 facem numărul tău, 11”, i-a spus Răducioiu lui Adi Ilie.

Nu rata episoade noi din SuperFAZE, cu Gică Craioveanu, Ioan Andone, Marius Niculae, Eric sau Ionel Dănciulescu, în fiecare luni noapte, după Asia Express!

Comentarii


