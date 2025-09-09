SuperFAZE, Ep. 2: Gică Craioveanu, despre Mondialul ratat și Generația de Aur: "Singura echipă care putea bate Brazilia eram noi” - Antena Sport

SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1!
Am fost şi noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 şi 1998 au rămas în inimile românilor. Sunt ultimele la care naţionala noastră a participat!
În episodul al doilea din SuperFAZE la Antena 1, Dan Pavel şi Florin Răducioiu îl au ca invitat pe “Grande” Gică Craioveanu, fost golgheter al Ligii 1, la Real Sociedad, Villarreal sau Getafe şi fost component al naţionalei României. Gică Craioveanu are statuie în Spania, la Getafe, dar a ratat cel mai tare Mondial al naţionalei, în 1994, o decizie pe care nu o înţelege.
„M-a lăsat acasă și n-am înțeles!”
Craioveanu a povestit cum a ratat Campionatul Mondial din 1994, deși jucase ultimele meciuri amicale ale naționalei.
„Atunci am fost mâhnit. Fusesem la Hong Kong și Coreea, am jucat și cu SUA, iar apoi paradoxal am fost lăsat acasă. Și n-am înțeles!”, a spus Craioveanu.
Florin Răducioiu, prezentatorul SuperFAZE, i-a răspuns: „Meritai să fii acolo. Ai fost golgheterul campionatului, aveam nevoie de cineva care să intre de pe bancă.”
Naționala blondă din ’98: „Parcă eram căprițe”
Fostul atacant a vorbit și despre episodul celebru al Mondialului din 1998, când România s-a prezentat cu toți jucătorii vopsiți blond în urma unui pariu între jucători şi selecţionerul Anghel Iordănescu.
„Parcă eram căprițe. De atunci a început să-mi cadă părul. Prima săptămână aveam coji în cap, parcă eram alien”, a glumit Craioveanu.
„Generația de Aur putea bate Brazilia”
Lăsat acasă, „Grande” a urmărit meciurile naţionalei de la Craiova şi e convins că România putea ajunge până în finala CM ’94.
„Dacă nu exista golul Suediei, singura echipă care putea bate Brazilia eram noi. Semnez orice!”, a spus Craioveanu.
Favorita pentru Mondial 2026
Fostul atacant de la Sociedad, Villarreal și Getafe crede că naționala României poate ajunge doar la baraj, dar și-a ales deja favorita: Spania.
„Spania are două avioane, Lamine Yamal și Nico Williams. Eu sunt de 30 de ani acolo, Spania de fiecare dată!”, a explicat el.
Un cadou special de la Răducioiu
La final, Craioveanu a primit din partea Superbet tricoul de retragere al „Generației de Aur”, oferit și semnat de Florin Răducioiu.
