SuperFAZE, Ep. 2: Gică Craioveanu, despre Mondialul ratat și Generația de Aur: "Singura echipă care putea bate Brazilia eram noi” - Antena Sport

Am fost şi noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 şi 1998 au rămas în inimile românilor. Sunt ultimele la care naţionala noastră a participat!

În episodul al doilea din SuperFAZE la Antena 1, Dan Pavel şi Florin Răducioiu îl au ca invitat pe “Grande” Gică Craioveanu, fost golgheter al Ligii 1, la Real Sociedad, Villarreal sau Getafe şi fost component al naţionalei României. Gică Craioveanu are statuie în Spania, la Getafe, dar a ratat cel mai tare Mondial al naţionalei, în 1994, o decizie pe care nu o înţelege.

„M-a lăsat acasă și n-am înțeles!”

Craioveanu a povestit cum a ratat Campionatul Mondial din 1994, deși jucase ultimele meciuri amicale ale naționalei.

„Atunci am fost mâhnit. Fusesem la Hong Kong și Coreea, am jucat și cu SUA, iar apoi paradoxal am fost lăsat acasă. Și n-am înțeles!”, a spus Craioveanu.

Florin Răducioiu, prezentatorul SuperFAZE, i-a răspuns: „Meritai să fii acolo. Ai fost golgheterul campionatului, aveam nevoie de cineva care să intre de pe bancă.”