„Te mai întorci în România?” Albion Rrahmani a dat răspunsul înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League - Antena Sport

Albion Rrahmani (25 de ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, din etapa a cincea a grupei de Conference League. Atacantul kosovar, care a evoluat la Rapid, a fost întrebat dacă va mai juca vreodată la o echipă din Liga 1.

Rrahmani a transmis că nu ar refuza să se întoarcă în fotbalul românesc. El a dezvăluit că în continuare urmărește meciurile Rapidului, fiind convins că fosta sa echipă are șanse să devină campioană în acest sezon.

Albion Rrahmani, înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga

Albion Rrahmani va fi adversarul oltenilor joi, de la ora 19:45. Atacantul a transmis că este o plăcere să revină în România, fiind însă convins că Sparta Praga poate pleca cu cele trei puncte acasă, după deplasarea din Bănie.

„Este o plăcere să revin în România. Am petrecut timp frumos aici, în țară. Debutul meu a fost aici, m-am simțit extraordinar și sper ca și mâine să fie bine pentru noi. A fost mai dificil pentru mine în ultimele două luni, dar acum sunt bine, mă pregătesc pe măsură și fac tot ce pot. Nu știu dacă mai revin aici, în România, poate în viitor. De ce nu? Am văzut o mare parte din meciurile Rapidului. Au jucători buni, le merge bine și au șanse bune la titlu.

Cred că Universitatea are o echipă tare, joacă bine de tot și în Europa. Sper să fim noi 100% mâine, la ora meciului. Ei sunt extrem de puternici aici, în propria „casă“, dar vom face totul pentru victorie. Nu ne este frică de nimeni. Au jucători buni, îi cunosc pe mulți. Îmi place de Bancu, e un jucător de valoare, l-am întâlnit de multe ori. Nu am marcat împotriva Universității Craiova când eram aici, vreau să o fac mâine. Am vorbit cu colegii despre România, despre atmosfera de aici, din țară. Sunt fani frumoși și sigur mâine va fi stadionul plin, să se bucure de fotbal”, a declarat Albion Rrahmani, înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga.