Final nebun în NHL! Anaheim a egalat cu 0,1 secunde înainte de final, după care a învins-o pe Pittsburgh în shootout - Antena Sport

Anaheim Ducks a câştigat dramatic meciul de pe terenul lui Pittsburgh Penguins. Formaţia din California s-a impus în cele din urmă la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 3-3 în timpul regulamentar.

Beckett Sennecke a fost cel care a provocat autogolul lui Erik Karlsson, chiar înainte de finalul meciului. Cum în hochei nu se notează autogolurile, reuşita i-a revenit extremei lui Ducks.

Anaheim, victorie dramatică pe terenul lui Pittsburgh

Pittsburgh a deschis scorul în meciul cu Anaheim. La jumătatea primei reprize, Noel Acciari a înscris din pasa lui Dewar. Anaheim a întors rezultatul în repriza secundă, graţie golurile marcate de Jackson LaCombe şi Troy Terry. Tommay Novak a restabilit egalitatea cu 19 secunde înainte de finalul reprizei secunde.

Cu mai puţin de patru minute înainte de final, Anthony Mantha a reuşit să înscrie, la capătul unui powerplay în care Sidney Crosby şi Erik Karlsson au primit câte un assist.

Anaheim nu a renunţat şi a continuat să atace până şi în ultimele secunde, iar golul de 3-3 a venit la 0,1 secunde înainte de finalul partidei. După o repriză de prelungiri fără gol, soarta partidei a fost decisă la loviturile de departajare. Acolo, Leo Carlsson a fost singurul marcat, cei trei jucători de la Pittsburgh ratând, iar Anaheim a plecat cu 2 puncte de pe PPG Paints Arena.