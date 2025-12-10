Final nebun în NHL! Anaheim a egalat cu 0,1 secunde înainte de final, după care a învins-o pe Pittsburgh în shootout - Antena Sport

Anaheim Ducks a câştigat dramatic meciul de pe terenul lui Pittsburgh Penguins. Formaţia din California s-a impus în cele din urmă la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 3-3 în timpul regulamentar.
Beckett Sennecke a fost cel care a provocat autogolul lui Erik Karlsson, chiar înainte de finalul meciului. Cum în hochei nu se notează autogolurile, reuşita i-a revenit extremei lui Ducks.
Anaheim, victorie dramatică pe terenul lui Pittsburgh
Pittsburgh a deschis scorul în meciul cu Anaheim. La jumătatea primei reprize, Noel Acciari a înscris din pasa lui Dewar. Anaheim a întors rezultatul în repriza secundă, graţie golurile marcate de Jackson LaCombe şi Troy Terry. Tommay Novak a restabilit egalitatea cu 19 secunde înainte de finalul reprizei secunde.
Cu mai puţin de patru minute înainte de final, Anthony Mantha a reuşit să înscrie, la capătul unui powerplay în care Sidney Crosby şi Erik Karlsson au primit câte un assist.
Anaheim nu a renunţat şi a continuat să atace până şi în ultimele secunde, iar golul de 3-3 a venit la 0,1 secunde înainte de finalul partidei. După o repriză de prelungiri fără gol, soarta partidei a fost decisă la loviturile de departajare. Acolo, Leo Carlsson a fost singurul marcat, cei trei jucători de la Pittsburgh ratând, iar Anaheim a plecat cu 2 puncte de pe PPG Paints Arena.
BUZZER BEATER! 🤯
WE ARE GOING TO OVERTIME IN PITTSBURGH THANKS TO BECKETT SENNECKE! pic.twitter.com/wwI1oV9aKa
— NHL (@NHL) December 10, 2025
În urma acestui meci, Anaheim Ducks a ajuns la 39 de puncte şi este pe primul loc în Divizia Pacific, după 30 de meciuri. De partea cealaltă, Pittsburgh Penguins a ajuns la 35 de puncte şi se află pe primul loc de wildcard din Conferinţa de Est.
Hocheiul din NHL continuă la finalul săptămânii, LIVE în AntenaPLAY. Anaheim Ducks va juca sâmbătă, de la ora 19:30, împotriva celor de la New Jersey Devils, urmând ca duelul Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes să se joace sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.
