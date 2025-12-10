Mesajul COSR după ancheta primelor ilegate de jumătate de milion de euro: "Vom implementa măsurile" - Antena Sport

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a emis la rândul său un comunicat în urma apariției scandalul legat de primele ilegale oferite de Federația Română de Canotaj către angajați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Forul prezidat de Mihai Covaliu a transmis că a fost înștiințat cu privire la raportul Curții de Conturi care dezvăluie sumele imense de bani oferite fără bază legală, care însumează aproximativ 480.000 de euro.

Comunicatul emis de COSR după scandalul primelor ilegale de la canotaj

*Ce s-a întâmplat exact? În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților, după ultimele două ediții de Jocuri Olimpice, sunt ilegale. Au apărut informații conform cărora inclusiv ospătarii și paznicii ar fi primit între 200 și 10.000 de euro sub formă de primă. Elisabeta Lipă, cea care la momentul respectiv era președintă, a încasat aproape 90.000 de euro, iar contabilul-șef peste 70.000 de euro.

După ce Federația Română de Canotaj, prezidată de Elisabeta Lipă, a venit cu o reacție prin care a transmis că primele respective au fost acordate conform legii, a venit și comunicatul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

“Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a luat act de raportul de audit realizat de Curtea de Conturi a României, misiune desfășurată conform programului de verificare privind modul de administrare și utilizare a fondurilor publice.