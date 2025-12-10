Mesajul COSR după ancheta primelor ilegate de jumătate de milion de euro: "Vom implementa măsurile" - Antena Sport

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a emis la rândul său un comunicat în urma apariției scandalul legat de primele ilegale oferite de Federația Română de Canotaj către angajați.
Forul prezidat de Mihai Covaliu a transmis că a fost înștiințat cu privire la raportul Curții de Conturi care dezvăluie sumele imense de bani oferite fără bază legală, care însumează aproximativ 480.000 de euro.
Comunicatul emis de COSR după scandalul primelor ilegale de la canotaj
*Ce s-a întâmplat exact? În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților, după ultimele două ediții de Jocuri Olimpice, sunt ilegale. Au apărut informații conform cărora inclusiv ospătarii și paznicii ar fi primit între 200 și 10.000 de euro sub formă de primă. Elisabeta Lipă, cea care la momentul respectiv era președintă, a încasat aproape 90.000 de euro, iar contabilul-șef peste 70.000 de euro.
După ce Federația Română de Canotaj, prezidată de Elisabeta Lipă, a venit cu o reacție prin care a transmis că primele respective au fost acordate conform legii, a venit și comunicatul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
“Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a luat act de raportul de audit realizat de Curtea de Conturi a României, misiune desfășurată conform programului de verificare privind modul de administrare și utilizare a fondurilor publice.
Controlul a vizat activitatea financiară și operațională a COSR derulată în perioada analizată de Curtea de Conturi, cu scopul de a evalua conformitatea procedurilor, respectarea legislației și eficiența utilizării resurselor puse la dispoziția organizației.
Pe parcursul întregului proces, COSR a oferit tuturor auditorilor acces complet la documente, informații și proceduri interne, în spiritul transparenței și al bunei guvernanțe instituționale.
O serie de informații și explicații dintre cele prezentate de COSR au fost acceptate de către auditorii Curții de Conturi încă din timpul controlului, conform dispozițiilor procedurale, lămurind astfel o parte importantă dintre aspectele ce au făcut obiectul controlului.
În urma finalizării verificărilor, Curtea de Conturi a emis raportul oficial, care a fost primit de COSR. Organizația noastră este în curs de analiză a recomandărilor pe care Curtea de Conturi le-a formulat și va implementa măsurile care au fost dispuse în conformitate cu prevederile legale aplicabile domeniilor verificate, în termenele și condițiile stabilite de legislația în vigoare.
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în acord cu normele după care își desfășoară activitatea, rămâne consecvent principiilor aplicate până în prezent urmând ca și pe viitor să implementeze cele mai bune practici de management, să continue consolidarea mecanismelor interne de control și audit îmbunatățind permanent procesele administrative și operaționale, prin propunerea și susținerea unor modificări legislative menite să asigure claritate și coerență în aplicarea normelor care reglementează o serie de aspecte din activitatea sportivă de performanță, inclusiv în domeniile verificate de Curtea de Conturi.
Performanțele realizate de echipa olimpică a României la ultima ediție de Jocuri Olimpice Paris 2024 reflectă dedicarea și contribuția Comitetului Olimpic și Sportiv Român la succesul olimpic“, se arată în comunicatul emis de forul prezidat de Mihai Covaliu.
