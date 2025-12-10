Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull: „Nu am fost presat de nimeni” - Antena Sport

Helmut Marko a declarat că a decis singur să se retragă din funcţia de consilier al echipei de Formula 1 Red Bull şi că nu a fost împins să facă acest lucru de altcineva.
“Nu, nu am fost presat de nimeni să plec”, a spus Marko într-un interviu acordat RTL/ntv TV and Sport, răspunzând zvonurilor despre o retragere involuntară.
Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull
Marko, în vârstă de 82 de ani, a spus că ultima etapă a sezonului de duminică, de la Abu Dhabi, unde pilotul său Max Verstappen a ratat un al cincilea titlu mondial consecutiv, fiind devansat cu două puncte de Lando Norris de la McLaren, a fost momentul “în care mi-am spus: acum este momentul potrivit să mă opresc”.
Marko a spus că a vorbit luni cu directorul executiv al Red Bull, Oliver Mintzlaff, şi i-a spus că vrea să plece, în ciuda unui contract până în 2026. “A acceptat după câteva discuţii”, a spus Marko, precizând că Mintzlaff “a obosit să-l convingă” să rămână”.
“Ne-am despărţit în termeni buni”, a spus Marko.
Helmut Marko, influentul consilier al echipei de Formula 1 Red Bull, îşi va părăsi funcţia la sfârşitul anului 2025, al cărui ultim Mare Premiu a avut loc duminică la Abu Dhabi, a anunţat marţi echipa austriacă.
Austriacul în vârstă de 82 de ani, apropiat de cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen, care a fost şi responsabil pentru programul pentru tinerii piloţi ai Red Bull, avea un contract pentru 2026 cu o echipă pentru care a fost un pilon încă de la sosirea sa pe grila de start a Formulei 1 în 2005.
Potrivit site-ului motorsport.com., decizia a fost luată luni, la Abu Dhabi, în urma unei întâlniri între directorii Red Bull, inclusiv Oliver Mintzlaff, unul dintre directorii generali ai firmei austriece, responsabil cu sportul.
Întrebat duminică, după Marele Premiu de la Abu Dhabi, în cadrul căruia britanicul Lando Norris (McLaren) a fost încoronat campion mondial cu doar două puncte avans faţă de Verstappen, Helmut Marko a lăsat viitorul său sub semnul întrebării: “Voi avea o discuţie şi apoi voi vedea ce fac. Este un set complex de lucruri diferite”.
Marţi, Red Bull a scris într-un scurt comunicat: “După mai bine de 20 de ani în calitate de consilier Red Bull pentru sportul auto, Helmut Marko a decis să se retragă la sfârşitul anului 2025… El a fost unul dintre principalii arhitecţi ai epocii Red Bull în Formula 1, dar şi ai programului pentru juniori.”
Figură a paddockului de 20 de ani, Marko s-a alăturat echipei austriece încă de la înfiinţarea acesteia în 2005, la câteva luni după preluarea Jaguar de către Dietrich Mateschitz, cofondatorul mărcii de băuturi energizante Red Bull, de care era foarte apropiat.
“Sunt implicat în motorsport de şase decenii, iar cei peste 20 de ani petrecuţi la Red Bull au fost o aventură extraordinară şi de succes”, a comentat fostul pilot austriac, câştigător al cursei de 24 de ore de la Le Mans din 1971, citat în comunicat.
“A fost o perioadă minunată pe care am putut contribui să o modelez şi pe care am putut s-o împărtăşesc cu atât de mulţi oameni talentaţi. Tot ceea ce am construit şi realizat împreună mă umple de mândrie”, a adăugat el.
Marko şi-a justificat plecarea anticipată prin pierderea titlului mondial de către Red Bull şi Max Verstappen duminică, la Abu Dhabi.
În ciuda unei reveniri incredibile la sfârşitul sezonului, cvadruplul campion mondial şi-a pierdut coroana în faţa britanicului Lando Norris (McLaren) pentru doar două puncte.
“Faptul că am ratat de puţin campionatul mondial în acest sezon m-a afectat profund şi mi-a arătat clar că era momentul potrivit pentru mine, personal, să închei acest capitol foarte lung, intens şi fructuos”, a explicat Marko.
Francezul Laurent Mekies, directorul echipei din iulie şi de la demiterea britanicului Christian Horner, a dat de înţeles, duminică, că se pregătesc schimbări în culise.
“Formula 1 nu este un mediu static: ajustăm mereu organizaţia, fie în domeniul tehnic, fie în cel sportiv. Este perfect normal să examinăm constant cum să ne îmbunătăţim modul de lucru”, a spus Mekies.
- Helmut Marko pleacă de la Red Bull
- Decizia luată de Lando Norris după ce a devenit campion mondial
- E circuitul din Abu Dhabi potrivit pentru o finală? Analiza lui Adrian Georgescu
- Kimi Antonelli, gest superb! S-a dus la Max Verstappen şi şi-a prezentat scuzele. Cum a reacţionat olandezul
- Lando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club