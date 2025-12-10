Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull: „Nu am fost presat de nimeni” - Antena Sport

Întrebat duminică, după Marele Premiu de la Abu Dhabi, în cadrul căruia britanicul Lando Norris (McLaren) a fost încoronat campion mondial cu doar două puncte avans faţă de Verstappen, Helmut Marko a lăsat viitorul său sub semnul întrebării: “Voi avea o discuţie şi apoi voi vedea ce fac. Este un set complex de lucruri diferite”.

Marţi, Red Bull a scris într-un scurt comunicat: “După mai bine de 20 de ani în calitate de consilier Red Bull pentru sportul auto, Helmut Marko a decis să se retragă la sfârşitul anului 2025… El a fost unul dintre principalii arhitecţi ai epocii Red Bull în Formula 1, dar şi ai programului pentru juniori.”

Figură a paddockului de 20 de ani, Marko s-a alăturat echipei austriece încă de la înfiinţarea acesteia în 2005, la câteva luni după preluarea Jaguar de către Dietrich Mateschitz, cofondatorul mărcii de băuturi energizante Red Bull, de care era foarte apropiat.

“Sunt implicat în motorsport de şase decenii, iar cei peste 20 de ani petrecuţi la Red Bull au fost o aventură extraordinară şi de succes”, a comentat fostul pilot austriac, câştigător al cursei de 24 de ore de la Le Mans din 1971, citat în comunicat.

“A fost o perioadă minunată pe care am putut contribui să o modelez şi pe care am putut s-o împărtăşesc cu atât de mulţi oameni talentaţi. Tot ceea ce am construit şi realizat împreună mă umple de mândrie”, a adăugat el.

Marko şi-a justificat plecarea anticipată prin pierderea titlului mondial de către Red Bull şi Max Verstappen duminică, la Abu Dhabi.

În ciuda unei reveniri incredibile la sfârşitul sezonului, cvadruplul campion mondial şi-a pierdut coroana în faţa britanicului Lando Norris (McLaren) pentru doar două puncte.

“Faptul că am ratat de puţin campionatul mondial în acest sezon m-a afectat profund şi mi-a arătat clar că era momentul potrivit pentru mine, personal, să închei acest capitol foarte lung, intens şi fructuos”, a explicat Marko.

Francezul Laurent Mekies, directorul echipei din iulie şi de la demiterea britanicului Christian Horner, a dat de înţeles, duminică, că se pregătesc schimbări în culise.

“Formula 1 nu este un mediu static: ajustăm mereu organizaţia, fie în domeniul tehnic, fie în cel sportiv. Este perfect normal să examinăm constant cum să ne îmbunătăţim modul de lucru”, a spus Mekies.