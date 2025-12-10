Ce a spus Dorinel Munteanu când a fost întrebat despre eventualul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB - Antena Sport

Dorinel Munteanu este noul antrenor al lui Hermannstadt, iar la conferinţa de presă în care a fost anunţată colaborarea pe un an şi jumătate, tehnicianul de 57 de ani a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB.

Asta în contextul în care Gigi Becali anunţase marţi că s-a înţeles cu sibienii pentru transferul fundaşului stânga de 21 de ani cotat la 150.000 de euro. Miercuri, agentul lui Kevin a specificat că o mutare în străinătate rămâne o prioritate.

Dorinel Munteanu a vorbit despre eventualul transfer al lui Kevin Ciobotaru

“Eu văd un lucru bun ca dacă ai jucători valoroși să și vinzi. Dacă va trebui să plece Ciubotaru, care e un jucător valoros, nu putem să-l oprim. Suntem puși aici ca să găsim soluții și să compensăm plecarea lui”, a spus Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă.

“E clar că este un interes pentru Kevin atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Ați văzut că Sibiul a început să transfere și în străinătate. Când lucrurile se vor semna, cu siguranță vom face anunțul respectiv”, a completat şi Daniel Niculae.

Transferul lui Kevin Ciobotaru la FCSB nu e încă făcut

Gigi Becali a anunţat marţi că FCSB s-a înţeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciobotaru, dar agentul fundaşului de 21 de ani neagă înţelegerea pentru jucătorul cotat la 150.000 de euro.