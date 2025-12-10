Ce a spus Dorinel Munteanu când a fost întrebat despre eventualul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB - Antena Sport

Dorinel Munteanu este noul antrenor al lui Hermannstadt, iar la conferinţa de presă în care a fost anunţată colaborarea pe un an şi jumătate, tehnicianul de 57 de ani a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB.
Asta în contextul în care Gigi Becali anunţase marţi că s-a înţeles cu sibienii pentru transferul fundaşului stânga de 21 de ani cotat la 150.000 de euro. Miercuri, agentul lui Kevin a specificat că o mutare în străinătate rămâne o prioritate.
Dorinel Munteanu a vorbit despre eventualul transfer al lui Kevin Ciobotaru
“Eu văd un lucru bun ca dacă ai jucători valoroși să și vinzi. Dacă va trebui să plece Ciubotaru, care e un jucător valoros, nu putem să-l oprim. Suntem puși aici ca să găsim soluții și să compensăm plecarea lui”, a spus Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă.
“E clar că este un interes pentru Kevin atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Ați văzut că Sibiul a început să transfere și în străinătate. Când lucrurile se vor semna, cu siguranță vom face anunțul respectiv”, a completat şi Daniel Niculae.
Transferul lui Kevin Ciobotaru la FCSB nu e încă făcut
Gigi Becali a anunţat marţi că FCSB s-a înţeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciobotaru, dar agentul fundaşului de 21 de ani neagă înţelegerea pentru jucătorul cotat la 150.000 de euro.
Liubliana Nedelcu susţine că din punctul de vedere al jucătorului trecerea nu este încă rezolvată, prioritară fiind o mutare în străinătate a fundaşului stânga pentru care Becali susţinea că va plăti 450.000 de euro.
“A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis. Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Prioritatea este un transfer în străinătate”, a comentat Nedelcu, citată de digisport.ro.
- Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB
- Prima reacţie a lui Dorinel Munteanu după revenirea spectaculoasă în Liga 1: “Cea mai importantă provocare a mea”
- Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
- Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt
- Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025