Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei - Antena Sport

Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei

Europa League

Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 17:52

Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei

Robin van Persie, la Feyenoord/ Profimedia

Feyenoord este în criză înaintea meciului cu FCSB din Europa League. Presa din Olanda menționează faptul că trupa lui Robin van Persie are un sezon sub așteptări. 

În Europa League, Feyenoord are trei puncte, la egalitate cu FCSB. Cele două se vor înfrunta joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională. 

Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB 

Olandezii au analizat-o pe Feyenoord și au subliniat faptul că după meciul cu FCSB, trupa lui Robin van Persie va avea un duel extrem de important în campionat, cu Ajax. Antrenorul nu-și va putea menaja jucătorii în vederea acestei partide, dat fiind faptul că se confruntă cu mari probleme de lot. 

De asemenea, jurnaliștii olandezi au mai afirmat faptul că o eventuală „pauză” pentru jucători ar fi binevenită la meciul cu FCSB, însă este dificil ca aceasta să apară date fiind accidentările din lot. 

„Echipa din Amsterdam are un sezon mult sub așteptări, iar Feyenoord este aproape sigură de locul 2, care duce în UEFA Champions League. O victorie în capitală ar lăsa-o pe Ajax la 11 puncte în urma lui Feyenoord, care ar lăsa în urmă rezultatele nefaste din ultima lună. 

Pentru a obține această victorie însă, jucătorii lui Feyenoord trebuie să fie odihniți înainte de meciul care va avea loc duminică, de la ora 14:30 (n.r. 15:30 în România). 

Asta ar putea fi dificil, deoarece echipa are o deplasare lungă pentru meciul important de la București, care va avea loc joi. 

În plus, există și accidentările suferite în acest sezon. Din cauza multelor accidentări de la Feyenoord, jucătorii care sunt disponibili au fost nevoiți să joace mai mult, iar o ‘pauză’ pentru ei la acest meci ar fi binevenită”, au notat olandezii de la FR12.nl. 

