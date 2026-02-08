Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament - Antena Sport

Răzvan Lucescu în timpul unui meci al lui PAOK / Profimedia Images

Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Aris Salonic, în etapa a 20-a din Superliga Greciei.

Elevii lui Răzvan Lucescu au dominat partida de pe stadionul Kleanthis Vikelides, iar în prima repriză au avut două mari şanse de gol, nefinalizate. Alb-negrii au controlat partida şi în repriza secundă, însă ocaziile mari de gol au lipsit. Jucătorul meciului a fost desemnat portarul lui Aris, Giorgos Athanasiadis, iar Aris – PAOK s-a terminat 0-0.

PAOK este a treia în clasament, cu 45 de puncte, la trei lungimi de liderul AEK Atena. Aris ocupă poziţia a şasea, cu 26 de puncte.