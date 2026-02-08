Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament - Antena Sport

Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Aris Salonic, în etapa a 20-a din Superliga Greciei.
Elevii lui Răzvan Lucescu au dominat partida de pe stadionul Kleanthis Vikelides, iar în prima repriză au avut două mari şanse de gol, nefinalizate. Alb-negrii au controlat partida şi în repriza secundă, însă ocaziile mari de gol au lipsit. Jucătorul meciului a fost desemnat portarul lui Aris, Giorgos Athanasiadis, iar Aris – PAOK s-a terminat 0-0.
PAOK este a treia în clasament, cu 45 de puncte, la trei lungimi de liderul AEK Atena. Aris ocupă poziţia a şasea, cu 26 de puncte.
- Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri
- Răzvan Marin, gol în minutul 89 pentru AEK Atena. Românul a marcat contra echipei lui Andrei Ivan
- “Cu tot respectul, dar…”. Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia
- Răzvan Lucescu, victorie la scor în Grecia. PAOK s-a apropiat de liderul Olympiacos
- Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez şi a pierdut primul loc din Grecia: “Asta e de meseria arbitrilor”