Daniil Medvedev, noul campion de la Brisbane! Rusul a cucerit al 22-lea titlu al carierei - Antena Sport

Tenismanul rus Daniil Medvedev, fostul lider al clasamentului mondial, a cucerit duminică al 22-lea titlu din cariera sa, după ce l-a învins cu 6-2, 7-6 (7/1) pe americanul Brandon Nakashima, în finala turneului ATP 250 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 800.045 de dolari.

Medvedev, în vârstă de 29 de ani, aflat în prezent pe locul 13 în ierarhia tenisului profesionist, s-a impus după o oră şi 34 de minute în faţa lui Nakashima (locul 33 ATP).

Daniil Medvedev a câştigat turneul de la Brisbane

Rusul a atins de trei ori finala la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al sezonului, ultima oară în 2024, când a fost învins greu, în cinci seturi, de italianul Jannik Sinner.

Daniil Medvedev are în palmares un singur trofeu de Grand Slam, cucerit la US Open în 2021.