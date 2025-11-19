SuperMondial: Billy Costacurta, despre un posibil duel cu România la baraj: “E înfricoşător” - Antena Sport

„M-am simțit incredibil tot turneul. Eram între primele 4 echipe din lume. Dar împotriva Bulgariei… aveau talent, dar mai presus de toți era unul. Vă spun sincer: nu-l suportam pe Stoichkov. Voiam să-l bat din primul până în ultimul minut! L-am faultat stupid, departe de poartă, fără să gândesc. Când am văzut cartonașul… la vestiar am început să plâng. Simțeam că am făcut-o lată, cum spunem noi la Milano.”

Despre România la Mondialul ’94: „Dacă jucam cu voi… câte lovituri să-i dau lui Răducioiu?”

Costacurta a vorbit cu admirație despre Generația de Aur:

„Ați jucat extraordinar. Mi-a plăcut mult echipa voastră. Erați puternici, talentați. Întrebasem în glumă: dacă jucăm cu România, câte lovituri pot să-i dau lui Răducioiu?”

A amintit nu doar performanțele, ci și jucătorii români care l-au impresionat în Serie A:

„Hagi a fost cel mai bun, sincer. Tu, Florin, erai puternic. Lăcătuș avea o latură agresivă, dar era extrem de bun. Dan Petrescu avea tehnică excelentă. Belodedici – un fundaș elegant. A fost generația voastră cea mai bună.”

Despre un posibil baraj România – Italia: „Devine înfricoșător. Nu pentru voi… pentru noi”

Vorbind despre un eventual duel decisiv pentru calificarea la Mondial, Costacurta a fost sincer:

„Ar fi dificil pentru ambele echipe. Dar presiunea ar fi mai mare pe Italia. Nu suntem obișnuiți să câștigăm meciuri decisive în ultimii ani. Când nu mai ești obișnuit cu victoria, devine psihologic, nu tehnic. Probabil suntem puțin mai buni, dar nu cu mult. De aceea e înfricoșător.”

Despre Mircea Lucescu: „Italia îl respectă enorm”

Costacurta a lăudat eleganța și inteligența celui mai cunoscut antrenor român:

„Are har, are clasă. Vorbește despre fotbal fără să fie obsedat. Noi, în Italia, îl considerăm un om deosebit. Sunt convins că este unul dintre oamenii potriviți pentru a duce România la Mondial.”

Favoritele lui Costacurta pentru Cupa Mondială

„Spania, Portugalia, Franța – echipă nebună, multă forță. Argentina și Brazilia sunt mereu periculoase. Dar eu cred în Anglia. După ’66… văd Anglia ca o echipă puternică. Sunt născut în ’66, poate și de aceea îi simt aproape.”

Un moment special: darul Generației de Aur

În final, Billy Costacurta a primit un cadou simbolic din partea lui Florin Răducioiu, cu sprijinul Superbet: tricoul de retragere al Generației de Aur.

„E un tricou dedicat din prietenie”, i-a spus Răducioiu.

Costacurta a primit și o reproducere miniaturală a monumentului Generației de Aur de la Arena Națională.

„Ce idee minunată! Când mă inviți să-l văd pe cel real?”, a întrebat el zâmbind.

