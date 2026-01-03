Denis Alibec, sfătuit de un fost internaţional român să plece de la campioană: "S-a pripit când a ales FCSB" - Antena Sport

Marius Niculae (44 de ani) consideră că Denis Alibec, care va împlini 35 de ani pe 5 ianuarie, a făcut o greşeală atunci când s-a întors la FCSB.

Niculae a subliniat că şi precedenta experienţă a lui Alibec la echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) a fost una neplăcută pentru atacant.

Marius Niculae îi recomandă lui Denis Alibec să plece de la FCSB: “Ar trebui să schimbe”

Niculae a dezvăluit că Alibec era favoritul lui, fiind un atacant care se asemăna stilului său.

“Alibec era stilul meu, stângaci, masiv, jucător de execuție, ăsta era favoritul meu. S-a pripit când a ales FCSB pentru că a mai fost o dată acolo și nu i-a mers bine. Din nefericire pentru el, lucrul ăsta s-a întâmplat și în acest sezon.

Ar trebui să schimbe puțin, așa… (n.r: echipa), pentru că el e un tip sufletist, chiar dacă nu pare, îl știu foarte bine. Pune foarte multe la suflet, ar trebui să se detașeze puțin de lucrurile astea”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.