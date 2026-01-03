Denis Alibec, sfătuit de un fost internaţional român să plece de la campioană: "S-a pripit când a ales FCSB" - Antena Sport

Marius Niculae (44 de ani) consideră că Denis Alibec, care va împlini 35 de ani pe 5 ianuarie, a făcut o greşeală atunci când s-a întors la FCSB.
Niculae a subliniat că şi precedenta experienţă a lui Alibec la echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) a fost una neplăcută pentru atacant.
Marius Niculae îi recomandă lui Denis Alibec să plece de la FCSB: “Ar trebui să schimbe”
Niculae a dezvăluit că Alibec era favoritul lui, fiind un atacant care se asemăna stilului său.
“Alibec era stilul meu, stângaci, masiv, jucător de execuție, ăsta era favoritul meu. S-a pripit când a ales FCSB pentru că a mai fost o dată acolo și nu i-a mers bine. Din nefericire pentru el, lucrul ăsta s-a întâmplat și în acest sezon.
Ar trebui să schimbe puțin, așa… (n.r: echipa), pentru că el e un tip sufletist, chiar dacă nu pare, îl știu foarte bine. Pune foarte multe la suflet, ar trebui să se detașeze puțin de lucrurile astea”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.
Cotat la 500.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Denis Alibec mai are contract până în vară cu FCSB. Atacantul mărturisea că se aştepta la altceva atunci când s-a întors la FCSB. Alibec avea şi o convenţie cu Gigi Becali, să nu fie criticat în public de patron, dar acesta nu a respectat-o.
Marius Niculae a jucat în 43 de meciuri pentru naţionala României, marcând 15 goluri. Alibec a evoluat pentru naţională în 45 de meciuri, marcând 6 goluri.
Denis Alibec are uşa deschisă la Farul! Gică Popescu: “Cine nu şi-ar dori un jucător ca el?”
Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a subliniat că Denis Alibec are uşa deschisă la echipa constănţeană.
Viitorul lui Alibec este incert. Recent Gigi Becali dezvăluia că a fost întrebat de Mihai Stoica ce decizie să ia în privinţa atacantului, dacă acesta va merge în cantonament sau nu. Becali transmitea că încă are încredere în atacant.
“Este un jucător care poate să evolueze la multe echipe, nu neapărat din România, ci din străinătate. Denis când a fost la noi a ajutat enorm şi la câştigarea campionatului, şi după aceea, când a revenit. Deci un jucător cu o evoluţie şi o atitudine pozitivă în vestiar.
E născut în Constanţa şi ne-am dori oricând să se întoarcă acasă. Este jucătorul FCSB-ului, nu ştiu ce planuri are el, nu ştiu ce planuri are FCSB cu el, dar cine nu şi-ar dori un jucător ca Alibec?”, a declarat Gică Popescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
În acest sezon Alibec nu a jucat decât în 7 meciuri în campionat, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A marcat un gol în Cupa României, cu Gloria şi a oferit un assist în cele 3 meciuri în care a evoluat în Europa League.
