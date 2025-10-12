SuperMondial, 00:30, la Antena 1: Răducioiu stă de vorbă cu Martin Dahlin, adversar din sfertul istoric cu Suedia la World Cup 94 - Antena Sport

Închide meniul
Antena
SuperMondial, 00:30, la Antena 1: Răducioiu stă de vorbă cu Martin Dahlin, adversar din sfertul istoric cu Suedia la World Cup 94

SuperMondial
SuperMondial, 00:30, la Antena 1: Răducioiu stă de vorbă cu Martin Dahlin, adversar din sfertul istoric cu Suedia la World Cup 94

Publicat: 12 octombrie 2025, 11:22

Martin Dahlin, la SuperMondial / Antena Sport

SuperMondial, diseară, după meciul România – Austria, la Antena 1!
• Antena transmite exclusiv în România următoarele două ediţii de World Cup, în 2026 şi 2030!

Suedia, țara care dă cele mai dorite premii din lume – Nobel, este o amintire teribilă pentru orice fan al României. Am fost la câteva secunde de semifinală World Cup cu Brazilia lui Romario și Bebeto și… cine știe?

Suntem la Stockholm, sute de insule și sute de întrebări rămase nerăspunse. Cât de mare a fost România 94, cât de bună era Suedia, cum s-a născut Generația de Aur în nopțile americane.

Ne întâlnim cu Martin Dahlin, primul mare jucător de culoare al Suediei și numărul 10 al naționalei în acel moment. Un fotbalist care a fost la campioane din Germania, Italia, Anglia, un atacant excelent cu care ne-am înfruntat de 2 ori în vara lui 1994.

Am găsit aici o țară care își ascunde emoțiile cu grijă, dar care iubește pasional fotbalul, ca și noi.

Martin Dahlin a fost un jucător foarte cunoscut în anii ’90 – “balon de aur” în Suedia, 29 de goluri pentru națională în 60 de meciuri în doar 6 ani.

Mamă psiholog, tată muzician de culoare din Venezuela, jucător la foste campioane, agent de jucători cu reședința în Monaco. Ce a dat el fotbalului, ce rămâne din povestea sa pentru Suedia?

Azi la SuperMondial, adversarul din sfertul istoric de la Mondial cu Suedia, Martin Dahlin!

Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Noi eram foarte fericiţi pentru că ne-am calificat la turneu în 1994, ştiam că avem şansa să batem echipe mari din lume. Şi, în final, am jucat un sfert de finală foarte dramatic împotriva României. Echipele noastre erau asemănătoare. Un fotbal ofensiv foarte eficient, cu jucători foarte interesanţi în atac.

Jucători care puteau marca împotriva oricui. Cred că eram echipe destul de similare, foarte solizi în apărare, cu fundaşi foarte buni şi în atac cu jucătorii care puteau marca multe goluri.”, i-a spus Dahlin lui Răducioiu.

• SuperMondial continuă cu noi invitaţi surpriză, în curând, la Antena 1!

