SuperMondial, 00:30, la Antena 1: Răducioiu stă de vorbă cu Martin Dahlin, adversar din sfertul istoric cu Suedia la World Cup 94 - Antena Sport

Suedia, țara care dă cele mai dorite premii din lume – Nobel, este o amintire teribilă pentru orice fan al României. Am fost la câteva secunde de semifinală World Cup cu Brazilia lui Romario și Bebeto și… cine știe?

Suntem la Stockholm, sute de insule și sute de întrebări rămase nerăspunse. Cât de mare a fost România 94, cât de bună era Suedia, cum s-a născut Generația de Aur în nopțile americane.

Ne întâlnim cu Martin Dahlin, primul mare jucător de culoare al Suediei și numărul 10 al naționalei în acel moment. Un fotbalist care a fost la campioane din Germania, Italia, Anglia, un atacant excelent cu care ne-am înfruntat de 2 ori în vara lui 1994.

Am găsit aici o țară care își ascunde emoțiile cu grijă, dar care iubește pasional fotbalul, ca și noi.