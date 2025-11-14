SuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1 - Antena Sport

Wesley Sneijder, câştigător al Champions League şi finalist la Cupa Mondială din 2010, stă de vorbă cu Florin Răducioiu, ambasadorul World Cup la Antena 1. Un nou interviu de colecţie din seria SuperMondial va putea fi urmărit sâmbătă noapte, de la ora 00:00, doar la Antena 1.
Sneijder a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai naţionalei Olandei la Mondialul din Africa de Sud.
“Să joci la un Campionat Mondial este cea mai înaltă etapă la care poţi ajunge ca fotbalist. Întreaga lume te priveşte. Este la 4 ani, e ceva special.”
Fostul internaţional olandez a fost coleg cu Cristian Chivu atât la Ajax, cât şi la Inter Milano, iar în 2010 au cucerit împreună trofeul UEFA Champions League.
“Eu şi Chivu eram tot timpul împreună. El vorbea non-stop cu soţia la telefon. După o săptămână i-am zis: «Frate, aud tot timpul Ce faci, iubi? Ce înseamnă asta?» Mi-a explicat. I-am zis: «Hai, frate, nu mai fi aşa drăgăstos, ce faci, iubi?» E un tip minunat, îl iubesc“, îşi aminteşte Sneijder.
Amintiri cu naţionala Olandei, poveşti despre Hagi, dar şi despre Mitea sau Lobonţ — toate acestea sâmbătă seara, la SuperMondial, pe Antena 1, de la ora 00:00.
Iar marţi, 18 noiembrie, după meciul România – San Marino transmis de Antena 1, Florin Răducioiu se reuneşte la Milano cu fostul său coleg de la marele AC Milan, Alessandro „Billy” Costacurta, de cinci ori câştigător al Champions League şi finalist al Cupei Mondiale din 1994 cu naţionala Italiei.
