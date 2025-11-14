Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

SuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | SuperMondial | SuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1
Video

SuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1

Publicat: 14 noiembrie 2025, 14:20

Comentarii

Wesley Sneijder, în timpul unui interviu / Antena Sport

Wesley Sneijder, câştigător al Champions League şi finalist la Cupa Mondială din 2010, stă de vorbă cu Florin Răducioiu, ambasadorul World Cup la Antena 1. Un nou interviu de colecţie din seria SuperMondial va putea fi urmărit sâmbătă noapte, de la ora 00:00, doar la Antena 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sneijder a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai naţionalei Olandei la Mondialul din Africa de Sud.

Să joci la un Campionat Mondial este cea mai înaltă etapă la care poţi ajunge ca fotbalist. Întreaga lume te priveşte. Este la 4 ani, e ceva special.

Fostul internaţional olandez a fost coleg cu Cristian Chivu atât la Ajax, cât şi la Inter Milano, iar în 2010 au cucerit împreună trofeul UEFA Champions League.

Eu şi Chivu eram tot timpul împreună. El vorbea non-stop cu soţia la telefon. După o săptămână i-am zis: «Frate, aud tot timpul Ce faci, iubi? Ce înseamnă asta?» Mi-a explicat. I-am zis: «Hai, frate, nu mai fi aşa drăgăstos, ce faci, iubi?» E un tip minunat, îl iubesc“, îşi aminteşte Sneijder.

Reclamă
Reclamă

Amintiri cu naţionala Olandei, poveşti despre Hagi, dar şi despre Mitea sau Lobonţ — toate acestea sâmbătă seara, la SuperMondial, pe Antena 1, de la ora 00:00.

Iar marţi, 18 noiembrie, după meciul România – San Marino transmis de Antena 1, Florin Răducioiu se reuneşte la Milano cu fostul său coleg de la marele AC Milan, Alessandro „Billy” Costacurta, de cinci ori câştigător al Champions League şi finalist al Cupei Mondiale din 1994 cu naţionala Italiei.

Reacţia mamei fetiţei de 2 ani care a murit la stomatolog: M-au anunţat după o oră. Le-a fost fricăReacţia mamei fetiţei de 2 ani care a murit la stomatolog: M-au anunţat după o oră. Le-a fost frică
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Observator
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Cine sunt artiștii care au realizat muralul cu Drăgușin, Rațiu și Stanciu: „Pregătim și alte surprize!”
Fanatik.ro
Cine sunt artiștii care au realizat muralul cu Drăgușin, Rațiu și Stanciu: „Pregătim și alte surprize!”
15:13
EXCLUSIVCâţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al “tricolorilor” cu Bosnia
14:52
Dinamo nu renunță! Alb-roșiii vor să transfere în iarnă jucătorul la care au avut “interzis” anul trecut
14:12
Ce jucător e “arma secretă” a lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România: “Nu se va atinge de el”
13:48
“Bucureştiul fură fraierii”. Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu după transferul refuzat la FCSB
13:40
Selecționerul Bosniei, mesaj de luptă înainte de meciul cu România: “E un privilegiu să fim sub presiune”
13:05
Cum i-a descris Edin Dzeko pe “tricolori” înainte de Bosnia – România: “Am câştigat chiar dacă aţi fost mai buni”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 5 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 6 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!